Календарь дачника на 23 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

23 июня 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 13 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Стрелец. Процент освещенности Луны составляет 97%. Восход Луны в 20:06, а закат в 02:25.
Хронология лунных дней
- 13 лунный день c 18:31 22.06.2021 по 20:06 23.06.2021
- 14 лунный день c 20:06 23.06.2021 и до следующего дня
Луна в знаке зодиака Стрелец (±)
Луна в знаке Стрелец. Это малоплодородный знак. Посев в этот период способствует быстрому росту вверх, но урожай будет незначительным.
Качество выращенных семян очень высокое, особенно если их собрать в дни полнолуния и не в знаках Рака, Рыб и Скорпиона. Цветы, в сравнении с другими знаками, расцветают быстрее.
Благоприятно в стрельце:
- посев и посадка растений на семена, у них будет обильная зелень, но урожай будет незначительным;
- посев и посадка декоративно-цветущих растений, они зацветают быстрее;
- посев и посадка растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем;
- посев и посадка быстро-растущих лекарственных растений;
- посадка саженцев, черенков, в том числе фруктово-ягодных растений;
- перекопка, рыхление, окучивание, прореживание всходов, прополка, пасынкование, обрезка усов у земляники, удаление поросли и больных растений;
- обработка от вредителей и болезней;
- уборка корнеплодных и луковых на долгое хранение;
- уборка на семена, сбор пряных и лекарственных растений;
- выкопка луковиц и клубней для хранения;
- срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
- заготовление сена, а также лесоповал;
- заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина;
- выпечка теста.
Возможно:
- сеять и сажать на семена, но не на высокий урожай: лук, чеснок, перец и картофель.
Возможны в стрельце посев и посадка следующих культур:
- овощных: бобовые, капуста красная, картофель, лук (батун, латук, порей, репчатый, шнитт), перец сладкий, помидоры, редис, топинамбур, тыква, чеснок;
- пряно-зеленых: фенхель мята, сельдерей, спаржа, хрен, цикорий;
- плодово-ягодных: виноград, вишня, земляника, лимонник, яблоня;
- полевых: сахарная свекла;
- комнатных растений: комнатный виноград, комнатный лимон, кливия, сансевиерия, стрелиция королевская, шефлера лучелистная (дерево-зонтик, дерево-осьминог), тростникововидные (бамбуковые) пальмы, лашеналия алоэвидная, хемантус Катарины, фикус священный, эухарис крупноцветковый, кринум Паула;
- газонных трав.
Не благоприятно в стрельце:
- полив, обрезка, уход за растениями, так как они повышенно чувствительны в этот период к механическим повреждениям, раны у них будут долго не заживать.
13 лунный день (+)
23 июня 2021 года в 12:00 — 13 лунный день. Энергетика Луны благотворствует объединению возможностей и желаний. Этот день благоприятен для садово-огородных работ.
Луна находится на пике своего роста, что способствует оптимальной концентрации энергии в листьях и плодах растений. В этот период все жизненные соки растений движутся от корней к листьям, стеблям и плодам
Рекомендуется в 13 лунный день:
- уборка урожая культур, у которых пригодной в пищу является верхняя надземная часть: бобовые, огурцы, томаты, перец, кабачки, баклажаны, кукуруза, подсолнечник, цветы и лекарственные растения;
- посев, посадка, пересадка, черенкование, укоренение черенков и усов, а так же обработка земли;
- прививка, перепрививка;
- сбор семян, они дадут хорошие всходы и богатый урожай;
- работа с корнями, в этот день они мало реагируют на любые повреждения;
- полив и прикормка.
Не рекомендуется в 13 лунный день:
- обрезка деревьев и прищипка;
- уборка ботвы и листвы.
Растущая Луна (+)
Луна находится в фазе Растущая Луна. Циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.
Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.
На растущей Луне благоприятно:
- посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;
- посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;
- обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;
- прививка.
На растущей Луне не благоприятно:
- Окулировка. Корни в это время мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные в этот период растения должны постоянно контролироваться.
Влияние дня недели (+)
День недели - среда. Этому дню покровительствует Меркурий, вестник богов. В среду можно переделать много дел в огороде, отложенных вами на потом. Среда вообще хороша для любого вида работы. Особенно же легко дается подсчет урожая.
Среда благоприятна для растений, они хорошо переносят любые виды работ. Хороша она и для создания заделов на будущее, в течение этого дня вы можете многое сделать в огороде и саду, с тем чтобы максимально высвободить вторую половину недели.
Источник: mirkosmosa.ru