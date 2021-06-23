Календарь дачника на 23 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
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23.06
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Календарь дачника на 23 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

9:20:246/23/2021Фото: pixabay
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Энергетика Луны благотворствует объединению возможностей и желаний. Этот день благоприятен для садово-огородных работ.

Календарь дачника

23 июня 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 13 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака СтрелецПроцент освещенности Луны составляет 97%. Восход Луны в 20:06, а закат в 02:25.

Хронология лунных дней


  • 13 лунный день c 18:31 22.06.2021 по 20:06 23.06.2021
  • 14 лунный день c 20:06 23.06.2021 и до следующего дня

Луна в знаке зодиака Стрелец (±)

Луна в знаке Стрелец. Это малоплодородный знак. Посев в этот период способствует быстрому росту вверх, но урожай будет незначительным.

Качество выращенных семян очень высокое, особенно если их собрать в дни полнолуния и не в знаках Рака, Рыб и Скорпиона. Цветы, в сравнении с другими знаками, расцветают быстрее.

Благоприятно в стрельце:


  • посев и посадка растений на семена, у них будет обильная зелень, но урожай будет незначительным;
  • посев и посадка декоративно-цветущих растений, они зацветают быстрее;
  • посев и посадка растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем;
  • посев и посадка быстро-растущих лекарственных растений;
  • посадка саженцев, черенков, в том числе фруктово-ягодных растений;
  • перекопка, рыхление, окучивание, прореживание всходов, прополка, пасынкование, обрезка усов у земляники, удаление поросли и больных растений;
  • обработка от вредителей и болезней;
  • уборка корнеплодных и луковых на долгое хранение;
  • уборка на семена, сбор пряных и лекарственных растений;
  • выкопка луковиц и клубней для хранения;
  • срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
  • заготовление сена, а также лесоповал;
  • заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина;
  • выпечка теста.

Возможно:


  • сеять и сажать на семена, но не на высокий урожай: лук, чеснок, перец и картофель.

Возможны в стрельце посев и посадка следующих культур:


  • овощных: бобовые, капуста красная, картофель, лук (батун, латук, порей, репчатый, шнитт), перец сладкий, помидоры, редис, топинамбур, тыква, чеснок;
  • пряно-зеленых: фенхель мята, сельдерей, спаржа, хрен, цикорий;
  • плодово-ягодных: виноград, вишня, земляника, лимонник, яблоня;
  • полевых: сахарная свекла;
  • комнатных растений: комнатный виноград, комнатный лимон, кливия, сансевиерия, стрелиция королевская, шефлера лучелистная (дерево-зонтик, дерево-осьминог), тростникововидные (бамбуковые) пальмы, лашеналия алоэвидная, хемантус Катарины, фикус священный, эухарис крупноцветковый, кринум Паула;
  • газонных трав.

Не благоприятно в стрельце:


  • полив, обрезка, уход за растениями, так как они повышенно чувствительны в этот период к механическим повреждениям, раны у них будут долго не заживать.

13 лунный день (+)

23 июня 2021 года в 12:00 — 13 лунный день. Энергетика Луны благотворствует объединению возможностей и желаний. Этот день благоприятен для садово-огородных работ.

Луна находится на пике своего роста, что способствует оптимальной концентрации энергии в листьях и плодах растений. В этот период все жизненные соки растений движутся от корней к листьям, стеблям и плодам

Рекомендуется в 13 лунный день:


  • уборка урожая культур, у которых пригодной в пищу является верхняя надземная часть: бобовые, огурцы, томаты, перец, кабачки, баклажаны, кукуруза, подсолнечник, цветы и лекарственные растения;
  • посев, посадка, пересадка, черенкование, укоренение черенков и усов, а так же обработка земли;
  • прививка, перепрививка;
  • сбор семян, они дадут хорошие всходы и богатый урожай;
  • работа с корнями, в этот день они мало реагируют на любые повреждения;
  • полив и прикормка.

Не рекомендуется в 13 лунный день:


  • обрезка деревьев и прищипка;
  • уборка ботвы и листвы.

Растущая Луна (+)

Луна находится в фазе Растущая Луна. Циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.

Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.

На растущей Луне благоприятно:


  • посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;
  • посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;
  • обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;
  • прививка.

На растущей Луне не благоприятно:


  • Окулировка. Корни в это время мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные в этот период растения должны постоянно контролироваться.

Влияние дня недели (+)

День недели - среда. Этому дню покровительствует Меркурий, вестник богов. В среду можно переделать много дел в огороде, отложенных вами на потом. Среда вообще хороша для любого вида работы. Особенно же легко дается подсчет урожая.

Среда благоприятна для растений, они хорошо переносят любые виды работ. Хороша она и для создания заделов на будущее, в течение этого дня вы можете многое сделать в огороде и саду, с тем чтобы максимально высвободить вторую половину недели.

Источник: mirkosmosa.ru

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