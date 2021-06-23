Производственный календарь на июль 2021: рабочие, праздничные и выходные дни, сокращенные недели
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Производственный календарь на июль 2021: рабочие, праздничные и выходные дни, сокращенные недели

8:20:296/23/2021Фото: pixabay
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Из профессиональных праздников в середине лета отметят: День рыбака - 12 июля, День металлурга - 19 июля и День флориста - 24 июля.

несмотря на все обилие праздничных дней, официально отдыхать нам не придется

Июль в 2021 году в России вбирает в себя множество народных праздников, но государственных в этом месяце будет меньше, сравнивая его с предыдущим.

В календаре есть не только официальные праздники, но и профессиональные, международные, а также дни воинской славы и православные праздники. Но, несмотря на все обилие праздничных дней, официально отдыхать нам не придется. Таким образом, в июле будет 22 рабочих дня. Из которых 9 выходных.

Из профессиональных дней в середине лета отметят: День рыбака - 12 июля, праздник металлурга - 19 июля и День флориста - 24 числа.

В народе самым ярким и добрым праздником будет День семьи, другое его название - День святого Петра и святой Февронии. Также это день отмечаемый каждый год 8 июля. В России этот день выступает сравнением с Днем святого Валентина.

Также, кроме дня семьи, наиболее яркими церковными днями отметятся - 28 июля - день Крещения Руси и День апостолов Петра и Павла - 12 числа.

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