С Днём ГИБДД картинки прикольные и поздравления на 3 июля для инспектора
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С Днём ГИБДД картинки прикольные и поздравления на 3 июля для инспектора

1:07:226/23/2021Фото: bonnycards
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Ежегодно 3 июля в России отмечается профессиональный праздник сотрудников автоинспекции — День ГИБДД МВД Российской Федерации, или День ГАИ России.

День ГИБДД

Сегодня, в День ГИБДД,
Тебя спешу поздравить я.
Пусть легкость будет на душе,
Спокойной будет пусть семья.

Пусть радует всегда работа,
И пусть спокойным будет сон,
Работать было чтоб охота.
И звезд побольше на погон!

День ГИБДД

С Днем работника ГАИ
Поздравления прими.
Ты на службе день и ночь —
В летний зной, и в снег, и в дождь.

Службу доблестно несешь
И порядок стережешь.
ПДД ты четко знаешь,
Нарушителя поймаешь.

Пусть не будет трудных дней,
Ослепляющих огней.
За тяжелый честный труд
Пусть тебя награды ждут.

День ГИБДД

Поздравляю с Днём ГИБДД. Желаю стойкости, уверенности и удачи, крепчайших сил, здоровья и успехов, достатка, выдержки и оптимизма, решительности, уважения и жизненных побед. Пусть служба будет лёгкой, а каждый день — счастливым!

День ГИБДД

На свете много есть профессий,
И каждая по-своему важна.
Но есть одна, что дарит всем надежду,
Надежности и стойкости полна.

Мы поздравляем доблестных и смелых,
Всех, кто на страже, не оставит кто в беде.
Мы обращаемся к служителям надежным —
Сотрудникам ГАИ, ГИБДД!

Успехов вам на службе и гражданке.
Пусть сбудутся желания, мечты.
Пусть праздник будет светлым, добрым, славным.
Удача будет с вами пусть на «ты»!

День ГИБДД

Источник: pozdravok.ru, bonnycards.ru

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