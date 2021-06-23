Как назвать мальчика в 2021 году: яркие современные имена
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Как назвать мальчика в 2021 году: яркие современные имена

6:20:176/23/2021Фото: pixabay
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Мы подготовили 5 красивых и популярных мужских имен в 2021 году и написали к ним значения.

Можно заглянуть в список популярных на сегодняшний год имен мальчиков

После того как на свет появляется ребенок, мама и папа малыша стоят перед трудным решением, определяющим дальнейшую судьбу этого крохотного человека, а именно перед выбором подходящего имени. Имя это не просто слово и набор букв, это значение, определяющее будущий характер человека, судьбу и его вкусы.

Так вот, скорее всего, родители уже обдумывали этот вопрос и не раз, но, когда пришло окончательное решение, можно заглянуть в список популярных на сегодняшний год имен мальчиков. Мы подготовили 5 красивых и популярных мужских имен в 2021 году и написали к ним значения.

Александр. Ну, это классика мужских имен.  Среди качеств, которые вбирает в себя носитель этого имени, на первый план выступают: смелость, напористость, уверенность, да еще и властность. Человеку с таким именем суждено управлять всеми, кто идет за ним. Поэтому, человек с именем Александр, может стать хорошим руководителем, поскольку сможет умело координировать работу своих сотрудников, как честный и справедливый начальник.

Алексей. Алеша будет самодостаточным, уравновешенным и уверенным в себе мальчиком, который во взрослом возрасте будет ответственно относиться к семье и работе. Он с легкостью будет достигать своих целей в жизни, а его врожденная жизнерадостность и открытость помогут Леше в этом. Его главной отличительной чертой считается - невероятное уважение своих родителей и семейных традиций, что позволяет создать крепкую семью.

Марк. Это волевой, прагматичный с холодным умом мужчина. Несмотря на всю его детскую беззаботность и простодушие, он понимает, что в жизни не главное - материальная составляющая, поэтому ценит такие важные вещи как дружба, любовь и семья. В людях Марк будет ценить честность, преданность и целеустремленность. При этом близко к себе подпускает только проверенных людей.

Николай. Это хорошо разбирающийся в людях дипломат, который всегда сделает свои собственные выводы и составит портрет человека, который никому не будет известен. Коля обладает подвижным умом, умеет заводить знакомства. При этом он очень требователен к окружающим и к себе, поэтому не переносит несправедливости и всегда готов прийти на помощь. Он практичный и рассудительный человек, который рассчитывает только на себя.

Михаил. Взрослым Миша становится очень уравновешенным и размеренным человеком, с волевым и сильным характером. При этом Михаил остается сентиментальным и чувствительным, он может концентрировать на своих переживаниях. Он относится к окружающим с вниманием, поэтому общаться с ним всегда приятно и легко - от чего у Миши всегда много друзей. Взрослый Михаил степенен, практичен и уравновешен.

Кроме того, в список популярных имен 2021 года вошли: Антон, Альберт, Виктор, Георгий, Максим, Марк, Павел, Пётр, Сергей, Филипп, Эдуард, Эрик, Ян.

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