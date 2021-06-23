С Днём вдов искренние слова и картинки в важную дату 23 июня
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

С Днём вдов искренние слова и картинки в важную дату 23 июня

6:00:216/23/2021Фото: pixabay
0

Сегодня общее количество вдов в мире составляет порядка 258 миллионов человек, при этом каждая десятая женщина живет в условиях крайней нищеты.

Международный день вдов

День международный вдов —
Невеселый праздник.
Так поддержим мы всех жен,
Что одни остались!

Пожелаем им удач,
Терпения, надежды,
Чтоб меньше раздавался плач,
Горя было меньше.

***

Как много вдов, оставшихся без мужа,
И горька доля их и тяжела,
Их души леденит порою стужа,
Дай Бог, чтоб обошла вас их судьба.

Международный день для них отмечен,
Чтоб вспомнили о их скорбях и мы,
И ношу непосильную облегчив,
Смогли согреть их души от зимы.

***

Средь праздников веселых
Есть памятные дни,
Когда всем в мире вдовам
Вновь вспомнятся они.

Супруги, что любимы
Помянутся тепло,
Чьи имена хранимы
Сердцами верных жен.

Сил, вам, и терпенья,
Света и добра,
Счастья и везенья,
Здоровья и тепла.

***

Вдовы — женщины, лишённые семейного уюта,
На душе у них тревожно, грусть, тоска, и смута.
Пусть их жизнь оберегают близкие, родные.
Любите близких и цените — истины простые.

***

Судьба печальна у вдовы —
Влачит она существование,
Не зная радости, любви,
Все дни полны ее страдания.

И нужно помнить нам о том,
Что нет вины ее в несчастье,
Что горе грянуло, как гром,
Жизнь превратив ее в ненастье.

Чем можем мы помочь вдове,
Вернуть ей жизненные силы?
Тем, что вниманьем одарим,
Советом, словом нежным, милым!

Международный день вдов

Источник: pozdravok.ru

Собчак и больной бобер: анекдот Норкина вызвал дикий хохот
Человек стареет рывками: вот три точных возраста
Посмешище: самые нелепые наряды лбимых звезд (фото)
Почему болеют Covid-19 после вакцинации: врач не стал молчать
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Алсу показала сына: не зря так долго его скрывала (видео)
Какой «сюрприз» может ожидать привитых «Спутником V»
Привитым от COVID россиянам сказали, какая опасность их ждет
Проценко сделал заявление о бесплодии после вакцинации
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиМеждународный день вдов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Кто рядом с вами в трудной ситуации?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    С Днём вдов искренние слова и картинки в важную дату 23 июня
    6:00:21 6/23/2021
    С Днём вдов искренние слова и картинки в важную дату 23 июня
    БердскДень активного Солнца 23 июня 2021: Чем грозит метеопатам длительная магнитная буря
    5:45:37 6/23/2021
    День активного Солнца 23 июня 2021: Чем грозит метеопатам длительная магнитная буря
    Ученые назвали продукт, который защищает печень от заболеваний
    5:00:06 6/23/2021
    Ученые назвали продукт, который защищает печень от заболеваний
    Картинки и поздравления на Международный Олимпийский день 23 июня для чемпионов
    4:13:37 6/23/2021
    Картинки и поздравления на Международный Олимпийский день 23 июня для чемпионов
    Очень удачные даты по лунному календарю на полив растений в июле 2021 для богатого урожая
    4:00:24 6/23/2021
    Очень удачные даты по лунному календарю на полив растений в июле 2021 для богатого урожая
    Как силиконовые грудные имплантаты влияют на рак у женщин
    3:00:18 6/23/2021
    Как силиконовые грудные имплантаты влияют на рак у женщин
    Теплые слова и картинки 23 июня в международный День вдов
    2:30:20 6/23/2021
    Теплые слова и картинки 23 июня в международный День вдов
    Рождество Иоанна Предтечи – 2021: традиции православного праздника, молитва и запреты
    2:00:21 6/23/2021
    Рождество Иоанна Предтечи – 2021: традиции православного праздника, молитва и запреты
    Календарь цветовода на июль 2021: хорошие и плохие дни по лунному циклу
    1:16:49 6/23/2021
    Календарь цветовода на июль 2021: хорошие и плохие дни по лунному циклу
    Всероссийский день семьи, любви и верности: традиции и история праздника
    1:00:30 6/23/2021
    Всероссийский день семьи, любви и верности: традиции и история праздника