С Днём вдов искренние слова и картинки в важную дату 23 июня

День международный вдов —
Невеселый праздник.
Так поддержим мы всех жен,
Что одни остались!
Пожелаем им удач,
Терпения, надежды,
Чтоб меньше раздавался плач,
Горя было меньше.
***
Как много вдов, оставшихся без мужа,
И горька доля их и тяжела,
Их души леденит порою стужа,
Дай Бог, чтоб обошла вас их судьба.
Международный день для них отмечен,
Чтоб вспомнили о их скорбях и мы,
И ношу непосильную облегчив,
Смогли согреть их души от зимы.
***
Средь праздников веселых
Есть памятные дни,
Когда всем в мире вдовам
Вновь вспомнятся они.
Супруги, что любимы
Помянутся тепло,
Чьи имена хранимы
Сердцами верных жен.
Сил, вам, и терпенья,
Света и добра,
Счастья и везенья,
Здоровья и тепла.
***
Вдовы — женщины, лишённые семейного уюта,
На душе у них тревожно, грусть, тоска, и смута.
Пусть их жизнь оберегают близкие, родные.
Любите близких и цените — истины простые.
***
Судьба печальна у вдовы —
Влачит она существование,
Не зная радости, любви,
Все дни полны ее страдания.
И нужно помнить нам о том,
Что нет вины ее в несчастье,
Что горе грянуло, как гром,
Жизнь превратив ее в ненастье.
Чем можем мы помочь вдове,
Вернуть ей жизненные силы?
Тем, что вниманьем одарим,
Советом, словом нежным, милым!
Источник: pozdravok.ru