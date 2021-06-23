Теплые слова и картинки 23 июня в международный День вдов

Весь мир сегодня голову склонил
Пред гордым взглядом вдов печальным.
И пусть вы были счастья лишены,
Вы не упали, не сдались и не сломались.
И пусть ваш взгляд вобрал весь холод слез,
Печаль утраты, тишины молчание.
Ждет впереди вас мир любви и роз,
И радость тихая, на смену всей печали.
Пусть ваше сердце снова оживет
Цветком весенним, лилией прекрасной.
Пусть в вашем сердце властвует любовь.
Живите долго. Радости вам, счастья.
***
Печальные вдовы слезинки роняют,
Любимых своих в тишине вспоминают —
Ложится на плечи Земная тоска,
Нелепое слово такое — вдова.
Им хочется тоже любить и мечтать,
Но, что же поделать, коль мертвым не встать?
Пусть милость господняя дарит им свет,
Вдова — это трудной судьбы человек.
***
Всем тем, кто мужа потерял,
Сей посвящаем день,
Бездетным или матерям,
Кто схоронил мужей.
Вдова — звучит как приговор,
Хоть не виновна ты,
Семью и счастье подлый вор
Унес, разбив мечты.
И наказанье — черный креп,
Носить, глядя с тоской,
В дом, опустевший словно склеп,
Входить всегда одной.
Но жизнь не для того дана,
Чтоб тихо умирать,
Ты в честь любви своей должна,
И жить, и расцветать.
***
В этот день поддержать хочется женщин,
Мужчины которых обитают в раю.
Ваша выдержка крепче любых квинтэссенций,
Ваша воля не сломана в этом бою.
Пусть же здоровье вас не покинет,
Пусть радость внезапно заглянет в ваш дом,
Пусть ангел-хранитель тихонько обнимет,
Пусть каждая счастье свое обретет!
***
Пусть небо тебе улыбается,
Пусть нежность тебя хранит.
Пусть любимый тебе отзывается,
Ветерком с тобой говорит.
Говорит с тобой солнца лучами,
Говорит с тобой щебетом птиц.
Спи спокойно, родная, ночами:
Ночью нет между вами границ!
Да, вдовой быть немного грустно,
Но ты помни, что ты не одна:
Ваши дети и ваше чувство
Вновь напомнят, что ты — Жена!
Источник: pozdravok.ru