Международный Олимпийский день - 23 июня: классные открытки и поздравления для вашего победителя

Объединяет праздник
Спортсменов самых разных —
Трусцой едва бегущих
По парковой тропе
И грудью ленту рвущих
На финишной черте.
Тех, кто мячи пинает
В компании ребят,
И тех, в чью честь пылает
Огонь Олимпиад.
Любой спортсмен украсит
Наш физкультурный праздник.
Вперед, к барьерам, олимпийцы!
Дарите миру свой рекорд!
Китайцы, русские, индийцы -
Вас всех зовет отважный спорт.
Для спорта дух всего важнее,
А кожи цвет не важен, нет!
Спешите жить, вперед, скорее,
Для новых, радостных побед!
Олимпийцам всем привет
Олимпийский шлем совет
Больше спортом занимайтесь
За фигуру принимайтесь!
Олимпийцем можно родиться
А можно стать самому
Главное утвердиться
Спорт нужен каждому!
Олимпийцы, ваше право -
Принести огонь победы,
Вы - любимые герои,
В славы вы лучах согреты!
Так спасибо за надежду,
Вера - спутник верный ваш.
Олимпийский день надежды -
Это праздник только наш!
Источник: 100cards.ru, pozdravik.ru