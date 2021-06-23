Международный Олимпийский день - 23 июня: классные открытки и поздравления для вашего победителя
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23.06
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Международный Олимпийский день - 23 июня: классные открытки и поздравления для вашего победителя

9:32:436/23/2021Фото: 100cards.ru
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Отмечается ежегодно национальными комитетами стран как знак возрождения древних спортивных традиций.

Международный Олимпийский день

Объединяет праздник
Спортсменов самых разных —
Трусцой едва бегущих
По парковой тропе
И грудью ленту рвущих
На финишной черте.
Тех, кто мячи пинает
В компании ребят,
И тех, в чью честь пылает
Огонь Олимпиад.
Любой спортсмен украсит
Наш физкультурный праздник.

Международный Олимпийский день

Вперед, к барьерам, олимпийцы!
Дарите миру свой рекорд!
Китайцы, русские, индийцы -
Вас всех зовет отважный спорт.
Для спорта дух всего важнее,
А кожи цвет не важен, нет!
Спешите жить, вперед, скорее,
Для новых, радостных побед!

Международный Олимпийский день

Олимпийцам всем привет
Олимпийский шлем совет
Больше спортом занимайтесь
За фигуру принимайтесь!
Олимпийцем можно родиться
А можно стать самому
Главное утвердиться
Спорт нужен каждому!

Международный Олимпийский день

Олимпийцы, ваше право -
Принести огонь победы,
Вы - любимые герои,
В славы вы лучах согреты!
Так спасибо за надежду,
Вера - спутник верный ваш.
Олимпийский день надежды -
Это праздник только наш!


Источник: 100cards.ru, pozdravik.ru

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