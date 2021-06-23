Открытки на Международный Олимпийский день 23 июня и самые счастливые поздравления для активных

В Международный Олимпийский день,
Признаться, нам поздравить абсолютно
Всех олимпийцев, тренеров не лень,
И поздравок им зачитать прилюдно.
Пускай ребятам повезет в судьбе,
Пускай на шее – только высшие награды,
И ждет в любом соревновании успех,
И слава – хоть и славы им не надо.
Мы олимпийцев поздравляем —
Они сильны, ловки, упорны,
В День олимпийский утверждаем:
Важны любые виды спорта!
Мы слышим звуки древних лир,
И скажем все: о спорт, ты — мир!
Да здравствует ходьба, и бег, прыжок —
От нас всем олимпийцам — поздравок!
Эллады дети — так давно,
Вы начинали это дело.
Отставив в сторону вино,
Вы совершенствовали тело.
И этот олимпийский дух,
До нас добрался неизменным.
Тут борются не меньше двух,
В борьбе рождая перемены.
И многолетний наш урок,
Вам поздравленье посылает.
Ловите этот поздравок,
Пусть вам победы освещает!
День стремительный и смелый,
День спортивный, загорелый,
День самый сильный, ловкий,
День меткости, сноровки.
Будем мы в любую тучу,
В дождь, в грозу и в самый ливень,
Даже в снежные морозы
Помнить Олимпийский день!
Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru