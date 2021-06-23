Картинки и поздравления на Международный Олимпийский день 23 июня для чемпионов

Олимпийский
Чемпион,
Приходи
На стадион!
В свой
Прославленный
Денек,
Получай наш
Поздравок!
Олимпийский день сегодня
Целым миром отмечаем,
Я желаю всем спортсменам
Новых золотых медалей.
Спорт пускай наш процветает,
Силы и успех несет,
Олимпийское здоровье
Вас пускай не подведет.
Сегодня день спорта, медалей, побед
Мы миром большим отмечаем,
Высоких наград в Олимпийский вам день
Сердечно, с душою желаю.
Пускай не затухнет священный огонь,
Болельщики крикнут с трибуны,
Желаю всем тем, кто станет на старт
Всегда быть любимцем фортуны.
С Олимпийским поздравляю
Днем международным.
Пусть для спорта и побед
Каждый будет годным.
Рвение пускай к победе
Будет вам лишь в помощь,
И поможет побороть
Спорт любую немощь.
Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru