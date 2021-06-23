Картинки и поздравления на Международный Олимпийский день 23 июня для чемпионов
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Картинки и поздравления на Международный Олимпийский день 23 июня для чемпионов

4:13:376/23/2021Фото: bipbap.ru
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В этот день поздравляют всех, кто причастен к спорту. Но можно поздравить любого человека, кто ведет активный образ жизни.

Международный Олимпийский день

Олимпийский
Чемпион,
Приходи
На стадион!
В свой
Прославленный
Денек,
Получай наш
Поздравок!

Международный Олимпийский день

Олимпийский день сегодня
Целым миром отмечаем,
Я желаю всем спортсменам
Новых золотых медалей.

Спорт пускай наш процветает,
Силы и успех несет,
Олимпийское здоровье
Вас пускай не подведет.

Международный Олимпийский день

Сегодня день спорта, медалей, побед
Мы миром большим отмечаем,
Высоких наград в Олимпийский вам день
Сердечно, с душою желаю.

Пускай не затухнет священный огонь,
Болельщики крикнут с трибуны,
Желаю всем тем, кто станет на старт
Всегда быть любимцем фортуны.

Международный Олимпийский день

С Олимпийским поздравляю
Днем международным.
Пусть для спорта и побед
Каждый будет годным.

Рвение пускай к победе
Будет вам лишь в помощь,
И поможет побороть
Спорт любую немощь.

Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru

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