С Рождеством Иоанна Крестителя: эксклюзивные открытки для католиков на 24 июня и добрые поздравления

Рождество Иоанна Предтечи отмечаем,
Сердечно весь народ поздравляем,
Желаем счастья, радости, добра,
Мира и семейного тепла.
Пусть Иоанн вам дарит удачу, свет,
И много жизненных побед,
Пускай мечта сбывается всегда,
Пусть огорчений не будет никогда.
С днём Иоанна Предтечи поздравляем,
Всего наилучшего желаем,
Радуйтесь, веселитесь, отдыхайте,
О преданных друзьях не забывайте.
Святой водою умывайтесь неустанно,
Чтоб смыть болезни, неудачи, беды,
Пусть к вам удача приходит постоянно,
И новые красивые победы.
В день Иоанна Предтечи торжество,
Наступает славное Рождество,
Пусть вам этот праздник весело несёт,
Впечатлений радостных хоровод.
Пусть лёгкий июньский ветерок,
От забот тебя убережёт,
И подарит праздник счастье,
Огромный мир любви и много страсти.
Христианским пророком Господня,
Иоанна Предтечи нарекли,
Он Христа предсказал появленье,
Об этом мы помнить должны.
Сегодня праздник, поздравляем всех,
Пусть ждёт вас ослепительный успех,
Пускай вас радость и удача ждёт,
Пускай Господь от бед вас бережёт.
Источник: pozdravik.ru