С Рождеством Иоанна Крестителя: эксклюзивные открытки для католиков на 24 июня и добрые поздравления
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С Рождеством Иоанна Крестителя: эксклюзивные открытки для католиков на 24 июня и добрые поздравления

8:02:536/23/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Иоанн Предтеча или Креститель был самым почитаемым пророком.

Католическое Рождество Иоанна Крестителя

Рождество Иоанна Предтечи отмечаем,
Сердечно весь народ поздравляем,
Желаем счастья, радости, добра,
Мира и семейного тепла.
Пусть Иоанн вам дарит удачу, свет,
И много жизненных побед,
Пускай мечта сбывается всегда,
Пусть огорчений не будет никогда.

Католическое Рождество Иоанна Крестителя

С днём Иоанна Предтечи поздравляем,
Всего наилучшего желаем,
Радуйтесь, веселитесь, отдыхайте,
О преданных друзьях не забывайте.
Святой водою умывайтесь неустанно,
Чтоб смыть болезни, неудачи, беды,
Пусть к вам удача приходит постоянно,
И новые красивые победы.

Католическое Рождество Иоанна Крестителя

В день Иоанна Предтечи торжество,
Наступает славное Рождество,
Пусть вам этот праздник весело несёт,
Впечатлений радостных хоровод.
Пусть лёгкий июньский ветерок,
От забот тебя убережёт,
И подарит праздник счастье,
Огромный мир любви и много страсти.

Католическое Рождество Иоанна Крестителя

Христианским пророком Господня,
Иоанна Предтечи нарекли,
Он Христа предсказал появленье,
Об этом мы помнить должны.
Сегодня праздник, поздравляем всех,
Пусть ждёт вас ослепительный успех,
Пускай вас радость и удача ждёт,
Пускай Господь от бед вас бережёт.

Католическое Рождество Иоанна Крестителя

Источник: pozdravik.ru

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