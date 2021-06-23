Всероссийский день семьи, любви и верности: традиции и история праздника
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Всероссийский день семьи, любви и верности: традиции и история праздника

1:00:306/23/2021,Ирина НоваяФото: pixabay.com
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Девяностые позволили жителям Мурома Владимирской области вспомнить о Петре и Февронии после перерыва на советскую власть.

Выбор даты связан с днём памяти православной супружеской четы – Петра и Февронии Муромских

Более десяти лет Россия посвящает дату 8 июля семейным ценностям, ведущие из которых – любовь и верность в отношениях. В 2021 году празднование выпадает на четверг.
Выбор даты связан с днём памяти православной супружеской четы – Петра и Февронии Муромских. Эти святые веками считались покровителями брака, так как при жизни показали пример благочестивой семейной жизни.

Как возник праздник
Девяностые позволили жителям Мурома Владимирской области вспомнить о Петре и Февронии после перерыва на советскую власть. Ещё до революции эти князья XIII века считались покровителями города. Дата кончины княжеских супругов, 8 июля, снова стала торжественным событием. В начале двухтысячных муромчане совместили с ним День города.
Лейтмотивом торжества стали семейные ценности. Общественность Мурома увидела в празднике альтернативу зарубежному Дню влюблённых. Поэтому в 2002 году впервые прозвучало предложение праздновать 8 июля всей страной.
В 2008 году предложение обрело горячую поддержку Государственной Думы и Русской православной церкви. Куратором всероссийского торжества стала Светлана Медведева, глава Фонда социально-культурных инициатив.
С тех пор в крупных и малых городах России проходят события, связанные с днём любви, семьи и верности. В 2014 году появилась даже государственная награда, связанная с долгим супружеством. Пары, отпраздновавшие серебряную свадьбу, 8 июля могут получить медаль с изображением Петра и Февронии Муромских.

Брак Петра и Февронии
Древнерусская история о святых князьях удивительна. Неравный брак соединил молодого князя Петра с крестьянской девушкой Февронией. Благодаря дару молитвы и целительства, она избавила Петра от жуткой проказы.
Феврония была прекрасна и благочестива, но боярские семьи не одобряли её союз с князем. Угрозы заставили супругов покинуть Муром, но ненадолго. Междоусобицы заставили бояр разыскать Петра и умолять его вернуться вместе с Февронией.
Супруги встретили старость в счастливом браке, затем по взаимному согласию удалились каждый в свой монастырь. После одновременной кончины их похоронили в одном гробу. Через три века церковь стала почитать Петра и Февронию как святых.

Традиции торжества
Тематические акции проходят по всей России, по возможности их стоит посетить. Можно обменяться с семьёй «февроньками», которые, в отличие от «валентинок», имеют форму ромашек. Эти цветы считаются символом 8 июля.
В праздник семью сплотит поездка в Свято-Троицкий женский монастырь Мурома, где хранятся мощи святой четы. Там же проходят интереснейшие события, связанные с Петром и Февронией – театральные постановки, мастерские русских ремёсел.
Обвенчаться 8 июля не получится, потому что день приходится на Петров пост. Однако познакомить избранника или избранницу с родителями в день Петра и Февронии будет прекрасной идеей.

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