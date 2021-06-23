Рождество Иоанна Предтечи – 2021: традиции православного праздника, молитва и запреты
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Рождество Иоанна Предтечи – 2021: традиции православного праздника, молитва и запреты

2:00:216/23/2021,Ирина НоваяФото: pixabay.com
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Важная роль Иоанна позволила христианам праздновать не только день его кончины, но и день рождения. По новому стилю это 7 июля, в 2021 году дата соответствует среде.

Празднование начинается с вечерней службы накануне важной даты

Иоанн, называемый также Ангелом пустыни, был последним пророком, предсказавшим рождение Иисуса Христа. Имена «Предтеча» и «Креститель» связаны с основными вехами жизни великого святого – ему довелось возвестить приход Сына Божьего на землю, а затем и крестить его в воде великой реки Иордан.
Важная роль Иоанна позволила христианам праздновать не только день его кончины, но и день рождения. По новому стилю это 7 июля, в 2021 году дата соответствует среде. Иоанн появился на свет ровно за полгода до Иисуса, и связана с этим чудесная история.

Как родился Иоанн
С рождеством великого пророка христиан знакомит апостол Лука. У него можно прочитать об иудейском первосвященнике Захарии, который дожил с женой Елисаветой до глубокой старости. Благочестивые супруги не имели детей, что для евреев было настоящим горем.
Однажды, совершая богослужение в Иерусалимском храме, Захария увидел Ангела. Он пообещал, что скоро у священника родится сын. Тот засомневался, сможет ли зачать ребёнка, будучи стариком. За это ангел наложил на Захарию временную немоту.
В ближайшее время Елисавета и правда забеременела, а позже родила мальчика. Как только пришло время дать ему имя, немой Захария написал, что сына должны звать Иоанн. В тот же миг к священнику вернулся дар речи.

Традиции и запреты
Рождество Иоанна – праздник, относимый православием к числу великих. По важности он уступает только двунадесятым торжествам и Пасхе. В такой день христианин, по мере возможностей, должен посетить богослужение.
Празднование начинается с вечерней службы накануне важной даты. Облачения священнослужителей и убранство храмов оформлены в бело-золотых тонах. Главный канон, который читают и поют клирики, посвящён Иоанну Крестителю, что роднит день его рождества с двунадесятыми праздниками церкви.
В день появления Иоанна нельзя посещать кладбище, на это намекает исключение из богослужения заупокойных молитв.
Правила праздничной трапезы диктует Петровский пост: на столе не должно быть никакого мяса, молока и яиц. Несмотря на среду, можно кушать рыбу и употреблять вино, так как великий день ослабляет каноны поста.
Развлечения, помимо трапезы, под запретом. Нельзя посещать клубы, концерты, дискотеки, предаваться интимным утехам. О последнем говорит образ жизни Иоанна, который хранил девственность, подобно монахам.
Славянские традиции Купалы, которые соединились в народном понимании с рождеством Иоанна, церковь запрещает. Прыжки через костёр, обливания водой и обрядовые песни патриархи Стоглавого собора ещё в XVI веке назвали сатанинскими.

Молитва Иоанну Крестителю
Пророков украшение, Христов предвозвестник Иоанне! Дивно твоё рождение, велик твой подвиг. Ты очистил тело, подобно ангелам, молитвой в пустыне, постом усердным и девством своим. Наставь и укрепи в вере народ христианский, под гнётом и искушениями изнывающий. Омой грешные души водами крещения и Иисусовой милости. Аминь.

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