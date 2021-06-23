Ученые назвали продукт, который защищает печень от заболеваний

Согласно исследованию, опубликованному в журнале BMC Public Health, употребление кофе с кофеином (молотый или растворимый) или без кофеина снижает риск развития хронических заболеваний печени и связанных с ними заболеваний печени.
Исследователи из университетов Саутгемптона и Эдинбурга, Великобритания, обнаружили, что употребление любого типа кофе было связано с меньшим риском развития и смерти от хронического заболевания печени по сравнению с отказом от кофе, при этом польза достигала трех-четырех чашек в день, пишет medicalxpress.com.
Авторы изучили данные британского биобанка о 495 585 участниках с известным потреблением кофе, за которыми наблюдали в среднем в течение 10,7 лет, чтобы отслеживать, у кого развились хронические заболевания печени и связанные с ними состояния печени.
Из всех участников, включенных в исследование, 78% (384 818) потребляли молотый или растворимый кофе с кофеином или кофе без кофеина, а 22% (109 767) не пили кофе любого типа. За период исследования было зарегистрировано 3600 случаев хронических заболеваний печени, в том числе 301 смертельный исход. Кроме того, было зарегистрировано 5439 случаев хронического заболевания печени или стеатоза (накопление жира в печени, также известное как жировая болезнь печени ) и 184 случая гепатоцеллюлярной карциномы, типа рака печени.
По сравнению с теми, кто не пьет кофе, у любителей кофе на 21% снижен риск хронических заболеваний печени, на 20% снижается риск хронических или жировых заболеваний печени и на 49% снижается риск смерти от хронических заболеваний печени. Максимальный эффект был отмечен в группе, употреблявшей молотый кофе с высоким содержанием ингредиентов кахвеол и кафестол, которые оказались полезными при хронических заболеваниях печени у животных.
Растворимый кофе с низким содержанием кахвеола и кафестола также снижает риск хронических заболеваний печени. Хотя снижение риска было меньшим, чем снижение риска, связанного с молотым кофе, результаты могут свидетельствовать о том, что другие ингредиенты или, возможно, комбинация ингредиентов могут быть полезными.
Доктор Оливер Кеннеди, ведущий автор, сказал: «Кофе широко доступен, и преимущества, которые мы видим в нашем исследовании, могут означать, что он может предложить потенциальное превентивное лечение хронического заболевания печени. Это будет особенно полезно в странах с более низким уровнем дохода и затрудненным доступом. к здравоохранению и там, где бремя хронических заболеваний печени является самым высоким».
Авторы предупреждают, что, поскольку о потреблении кофе сообщалось только тогда, когда участники впервые участвовали в исследовании, исследование не учитывает никаких изменений в количестве или типе кофе, которые они потребляли за 10,7-летний период исследования. Поскольку участники были преимущественно белыми и имели более высокий социально-экономический фон, результаты могут быть трудно обобщить на другие страны и группы населения.
Авторы предполагают, что в будущих исследованиях можно будет проверить взаимосвязь между кофе и заболеванием печени с более строгим контролем количества потребляемого кофе. Они также предлагают подтвердить свои выводы в более разнообразных группах участников.