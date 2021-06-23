Как силиконовые грудные имплантаты влияют на рак у женщин
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Как силиконовые грудные имплантаты влияют на рак у женщин

3:00:186/23/2021Фото: pixabay.com
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Грубые имплантаты могут привести к лимфоме: часть текстуры отслаивается и попадает в соседнюю ткань, где вызывает хроническое воспаление, которое в конечном итоге может привести к раку.

Новое поколение грудных имплантатов, появившееся десять лет назад, с уникальной запатентованной архитектурой поверхности, которая включает не только небольшую степень шероховатости поверхности
Сюжет: Онкология
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Ежегодно в США около 400 000 человек получают силиконовые грудные имплантаты. По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, большинство этих имплантатов необходимо заменить в течение 10 лет из-за образования рубцовой ткани и других осложнений.

Группа исследователей из Массачусетского технологического института систематически проанализировала, как различная структура поверхности этих имплантатов влияет на развитие побочных эффектов, которые в редких случаях могут включать необычный тип лимфомы, пишет medicalxpress.com.

«Топография поверхности имплантата может существенно повлиять на то, как его воспринимает иммунный ответ , и это имеет важные последствия для конструкции <имплантата>», - говорит Омид Вейсех, бывший постдок MIT. «Мы надеемся, что эта статья предоставит пластическим хирургам основу для оценки и лучшего понимания того, как выбор имплантата может повлиять на впечатления пациента».

По словам исследователей, полученные данные также могут помочь ученым разработать больше биосовместимых имплантатов в будущем.

«Мы рады, что смогли применить новые подходы к материаловедению, чтобы лучше понять проблемы биосовместимости в области грудных имплантатов. Мы также надеемся, что проведенные нами исследования будут в целом полезны для понимания того, как проектировать более безопасные и эффективные имплантаты любой тип », - говорит Роберт Лангер, профессор Института Дэвида Х. Коха в Массачусетском технологическом институте и старший автор исследования.

Вейсе, который сейчас является доцентом Университета Райса, и Джошуа Долофф, бывший постдок Массачусетского технологического института, который сейчас является доцентом Университета Джона Хопкинса, являются ведущими авторами статьи, которая сегодня публикуется в журнале Nature Biomedical Engineering . В исследовательскую группу также входят ученые из Университета Райса, Джона Хопкинса, Establishment Labs, Онкологического центра доктора медицины Андерсона и других учреждений.

Анализ поверхности

Силиконовые грудные имплантаты используются с 1960-х годов, и самые ранние версии имели гладкую поверхность. Однако при использовании этих имплантатов пациенты часто испытывали осложнение, называемое капсульной контрактурой, при которой рубцовая ткань образуется вокруг имплантата и сжимает его, вызывая боль или дискомфорт, а также видимую деформацию имплантата. Эти имплантаты также могут переворачиваться после имплантации, что требует их хирургической коррекции или удаления.

В конце 1980-х некоторые компании начали изготавливать имплантаты с более шероховатой поверхностью, надеясь снизить частоту контрактур капсулы и заставить их лучше «прилипать» к ткани и оставаться на месте. Они сделали это, создав поверхность с выступами, простирающимися до сотен микрон над поверхностью.

Однако в 2019 году FDA попросило производителя грудных имплантатов отозвать все грудные имплантаты с высокой текстурой (около 80 микрон), продаваемые в Соединенных Штатах, из-за риска анапластической крупноклеточной лимфомы , связанной с грудным имплантатом, рака иммунной системы.

Новое поколение грудных имплантатов, появившееся десять лет назад, с уникальной запатентованной архитектурой поверхности, которая включает не только небольшую степень шероховатости поверхности, в среднем около 4 микрон, но и другие специфические характеристики поверхности, включая перекос и количество, распределение и размер контактных точек, оптимизированные под размеры клеток, были разработаны для предотвращения этих осложнений.

В 2015 году Долофф, Вейсе и исследователи из Establishment Labs объединились, чтобы изучить, как эта уникальная поверхность, а также другие широко используемые поверхности взаимодействуют с окружающей тканью и иммунной системой. Они начали с тестирования пяти имеющихся в продаже имплантатов с разной топографией, включая степень шероховатости. К ним относятся сильно текстурированный, который уже упоминался ранее, один полностью гладкий и три, которые находятся где-то посередине. Два из этих имплантатов имели вышеупомянутую новую архитектуру поверхности, один с шероховатостью 4 микрона и один с шероховатостью 15 микрон, произведенные Establishment Labs.

В исследовании на кроликах исследователи обнаружили, что ткань, подвергающаяся воздействию самых грубых поверхностей имплантата, показывала признаки повышенной активности макрофагов - иммунных клеток, которые обычно удаляют чужеродные клетки и мусор.

Все имплантаты стимулировали иммунные клетки, называемые Т-клетками, но по-разному. Имплантаты с более шероховатой поверхностью стимулировали более провоспалительные реакции Т-клеток, в то время как имплантаты с уникальной топографией поверхности, включая среднюю шероховатость 4 микрона, стимулировали Т-клетки, которые, по-видимому, подавляли воспаление тканей.

Результаты исследователей предполагают, что более грубые имплантаты трутся о окружающую ткань и вызывают большее раздражение. Это может предложить объяснение того, почему более грубые имплантаты могут привести к лимфоме: гипотеза состоит в том, что часть текстуры отслаивается и попадает в соседнюю ткань, где вызывает хроническое воспаление, которое в конечном итоге может привести к раку.

Исследователи также протестировали миниатюрные версии этих имплантатов на мышах. Они изготовили эти имплантаты, используя те же методы, которые использовались для изготовления версий человеческого размера, и показали, что более текстурированные имплантаты вызывают большую активность макрофагов, большее образование рубцовой ткани и более высокие уровни воспалительных Т-клеток. Исследователи также выполнили секвенирование одноклеточной РНК иммунных клеток из этих тканей, чтобы подтвердить, что клетки экспрессируют провоспалительные гены.

«В то время как имплантаты с полностью гладкой поверхностью также имели более высокий уровень макрофагальной реакции и фиброза, у мышей было очень ясно, что отдельные клетки были более подвержены стрессу и выражали больше провоспалительного фенотипа в ответ на самую высокую шероховатость поверхности», - говорит Долофф.

С другой стороны, имплантаты с уникальной архитектурой поверхности, включая оптимизированную степень или «зону наилучшего восприятия» шероховатости поверхности, в среднем около 4 микрон, и другие специфические характеристики, по-видимому, значительно снижают количество рубцов и воспалений по сравнению с имплантатами. либо имплантаты с более высокой шероховатостью, либо с полностью гладкой поверхностью.

«Мы считаем, что это связано с такой структурой поверхности, существующей в масштабе отдельных клеток тела, что позволяет клеткам воспринимать их по-другому», - говорит Долофф.

К более безопасным имплантатам

После проведения исследований на животных, исследователи проанализировали образцы из большого банка образцов раковой ткани в MD Anderson, чтобы изучить, как пациенты реагируют на различные типы силиконовых грудных имплантатов.

В этих образцах исследователи нашли доказательства тех же типов иммунных ответов, которые они наблюдали в исследованиях на животных. Среди своих выводов они отметили, что образцы тканей, на которых в течение многих лет находились высокотекстурированные имплантаты, демонстрировали признаки хронического долгосрочного иммунного ответа. Они также обнаружили, что рубцовая ткань была толще у пациентов с более текстурированными имплантатами.

«Проведение всесторонних сравнений на мышах, кроликах, а затем и на человеческих <образцах тканей> действительно дает гораздо более надежные и существенные доказательства того, как они соотносятся друг с другом», - говорит Вейсе.

Авторы надеются, что их наборы данных помогут другим исследователям оптимизировать конструкцию силиконовых грудных имплантатов и других типов медицинских силиконовых имплантатов для повышения безопасности.

«Важность научно обоснованного дизайна, который может предоставить пациентам более безопасные грудные имплантаты, была подтверждена в этом исследовании», - говорит Роберто де Мезервиль, автор статьи и руководитель отдела исследований и разработок в Establishment Labs. «Эта работа, впервые демонстрирующая, что оптимальная архитектура поверхности обеспечивает минимально возможное воспаление и реакцию на инородные тела, является значительным вкладом во всю индустрию медицинского оборудования».

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