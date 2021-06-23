Красивые поздравления с Днём Независимости Республики Беларусь 3 июля

Сегодня отмечают праздник все жители Белоруссии,
Хоть Вы и отдельная страна, но нам очень близки!
Желаем в этот день всем процветания и успеха,
Пусть будет много радости и детского смеха!
Всегда и во всем для жителей государство пусть будет опорой,
И звезда засияет твоя, Беларусь, на европейских просторах!
Счастья всем жителям и стране, конечно же, процветания,
И не позвольте никому рядом с Вами увядания!
***
Чем богата Беларусь известно всему миру,
И во внешней политике, она открыта миру!
Сегодня в День Независимости всех белорусов поздравляем,
Процветания, здоровья, радости всей стране желаем!
Лукашенко для Вас залог всего успеха в стране,
С ним Вы надежд и радости на будущее полны!
Дружите обязательно с Россией, но и Европу уважьте,
И все будет хорошо, ведь Вы у нас супер отважные!
***
Третьего июля День Независимости Беларусь отмечает,
И мы от всего сердца их страну поздравляем!
Желаем процветания, быть мирной, радостной державой,
И Батька Вашего беречь, ведь он Ваша честь и слава!
Много интересных мест вы на праздник посетите,
А потом своей семьей дома за щедрым столом посидите!
Все артисты и певцы дадут в честь праздника концерт,
И будьте счастливы друзья в своей стране много лет!
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День Независимости в Белоруссии пришел вновь,
И страна расцвела, и каждый украсил флагами свой дом!
Поздравим соседей с этой замечательной датой,
Пусть все будут счастливы и люди душою богаты!
Сегодня славный праздник отмечают всей страной,
И полные бокалы шампанского игристого нальем!
Пусть растут, как на дрожжах в стране у Вас города,
И Вы счастливы в Беларуси своей будете навсегда!
***
От души поздравим всех белорусов с главным праздником,
И пусть в торжестве будет много своих героев и граждан участников!
Всех братьев белорусов с Независимостью мы поздравляем,
Пусть поля будут щедрыми на Вашей земле, от края до края!
А народу простого человеческого пожелаем счастья,
А от чиновников в Ваших проблемах побольше участия!
Мы рады, что Ваша страна богата и процветает,
А народ Беларуси поет, танцует и совсем не унывает!
Источник: pozdravik.ru