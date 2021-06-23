Погода в Бердске 23 июня, почему в этот день должны выходить муравьи?

23 июня в Бердске будет прохладным, с высокой влажностью воздуха днем. С утра температура не поднимется выше 10 градусов, к обеду слега потеплеет, будут небольшие просветы солнца, с температурой +15 градусов. Скорость ветра при этом будет маленькой не больше двух метров в секунду.
23 июня в народе отмечается Тимофеев день, который по-другому называется Тимофей знаменный, а также День приведений. Последнее название происходит от того, Тимофей отпускает в мир всяких призраков, влияющих на людей.
Поэтому издавна считается, что на Тимофея бродят привидения и беспокоят людей. Каждая мелочь, на которую вы до этого не обращали внимание на Тимофея знаменного обретет пророческий смысл.
Знамение — название неожиданных происшествий или явлений, которые обязательно подвергались их толкованию. Поэтому люди, которые знали об особенности этого дня — подготавливали себя к случайным и внезапным изменениям.
Приметы
Если в период грозы впереди синих облаков плывут белые, то может начаться град;
День хороший, а муравьи почему-то не выходят из нор — будет несчастье;
Если на Тимофея свесь день засушливая погода, то же добра не жди;
В этот день куда-то пропали все пауки — изменится погода;
Птицы вдруг сами решили себя общипывать — будет дождь;
Сон в ночь на 23 июня считается пустым. А вот дневному сну — желательно придать особое значение. Если он довольно хороший, то сбудется уже через полмесяца, а плохой тоже исполнится, но уже через год, когда его забудешь.