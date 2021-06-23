День активного Солнца 23 июня 2021: Чем грозит метеопатам длительная магнитная буря
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День активного Солнца 23 июня 2021: Чем грозит метеопатам длительная магнитная буря

5:45:376/23/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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Если у человека ослаблена адаптация к изменениям внешней среды, то изменения магнитного поля планеты сильно влияет на здоровье. Согласно статистике, в дни магнитных бурь вызов врачей скорой помощи к пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы возрастает на 20%.

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Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН отмечают рост активности Солнца и прогнозируют скорую магнитную бурю на Земле. 22 июня произошло несколько вспышек на поверхности нашей звезды, часть из которых сопровождалась выбросами солнечного вещества в космическое пространство. Солнечный ветер по прогнозам ученых соприкоснется с магнитосферой Земли уже 25 июня в районе 21 часа. Это вызовет первые возмущения магнитного поля нашей планеты. Наибольшее количество солнечного ветра достигнет нашей планеты 26 июня. В это время ожидается магнитная буря длительностью до шести часов. До конца суток 26 июня сохранится возмущенное состояние магнитного поля. При этом амплитуда магнитных бурь будет невысокой, хотя сама буря будет иметь достаточно большую продолжительность, считают ученые.

Сегодня, 23 июня, магнитное поле Земли находится в стабильном состоянии, каких-либо заметных возмущений в магнитосфере планеты нет. Люди, которые чувствуют магнитные бури за несколько суток до их начала, то есть реагируют на вспышки на поверхности Солнца, могут почувствовать головокружения и головную боль, тошноту и легкое недомогание. Серьезных проблем и ухудшения состояния здоровья метеопатам сегодня не грозит. Сила колебаний магнитного поля Земли 23 июня составит 2 балла и будет стабильно неизменна в течение всех суток.

Наблюдение и отслеживание магнитных бурь сейчас обусловлено тем, что с развитием техносферы Земли растет зависимость человечества от работы современных технологических систем. Кроме того, во время магнитной бури значительно нагревается атмосфера, что приводит к изменению давления. Если у человека ослаблена адаптация к изменениям внешней среды, то изменения магнитного поля планеты сильно влияет на здоровье. Согласно статистике, в дни магнитных бурь вызов врачей скорой помощи к пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы возрастает на 20%. Сердце и мозг человека наиболее подвержены влиянию изменений в магнитосфере, поскольку в сердце и в мозгу человека есть резонансы, которые совпадают с резонансами ионосферы и магнитосферы. Если резонансные области ионосферы и магнитосферы возбуждены, а именно это происходит во время магнитной бури, и в них повышена плотность электромагнитного излучения, то это станет сильным ударом по состоянию здоровья человека.

Как воздействует магнитная буря на человека? В периоды активного Солнца метеопаты могут испытывать:
- скачки давления, возможен резкий рост;
- головную боль, мигрень;
- боли в сердце, увеличение пульса;
- затрудненное дыхание, одышку;
- боли в суставах;
- расстройство психики, суицидальные мысли и перепады настроения, приступы агрессии и апатии.

Как преодолевают влияние магнитных бурь на здоровье наши читатели:
Ирина Олеговна, 49 лет:
- Занимаюсь танцами, дома тоже танцую, очень хорошо поднимает настроение и физическая нагрузка хорошая. Мало ем, на ночь пью травяной чай.
Галина Александровна, 64 года:
- Стараюсь гулять, больше ходить пешком. Квартиру проветриваю часто. На свежем воздухе и голова не болит. Делаю зарядку каждый день.
Вероника Викторовна, 53 года:
- Занимаюсь закаливанием, обливаюсь водой. Стараюсь есть больше овощей и фруктов. Чай пью зеленый, кофе - только по утрам. Пытаюсь заняться йогой.

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