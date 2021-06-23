Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 23 июня 2021 в России и мире

• День без обид (Let It Go Day)
• Иванова ночь (Saint John`s Eve)
• День балалайки (Праздник музыкантов-народников)
• День тайных посланий
• День женщин-инженеров (International Women in Engineering Day)
• Собор Рязанских святых
• День рождения пишущей машинки (Typewriter Day)
• Международный Олимпийский день (International Olympic Day)
• Собор Сибирских святых
• День памяти священномученика Тимофея Прусского
• Международный день вдов (International Widow`s Day)
• День государственной службы Организации Объединённых Наций (United Nations Public Service Day)
• Всемирный день информаторов (World Whistleblowers Day)
• День памяти святителя Вассиана, епископа Лавдийского
• Международный день осведомлённости о синдроме Драве (International Dravet Syndrome Awareness Day)
• День печенюшки (National Pecan Sandy Day) - США
• День розового фламинго (Pink Flamingo Day) - США
• День розового цвета (National Pink Day) - США
• Праздник середины лета «Лиго» - Латвия
• День теста по математике (Scholastic Assessment Test Math Day) - США
• День физкультуры - Армения
• День отца - Польша, Никарагуа
• День полиции - Казахстан
• День селфи бегуна (Runner`s Selfie Day) - США
• День государственной службы - Украина, Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан
• День памяти жертв терроризма (National Day of Remembrance for Victims of Terrorism) - Канада
• День победы в Выннуском сражении (Voidupuha) - Эстония
• День провозглашения суверенитета - Молдова
• День независимости кантона Юра (Jura Independence Day) - Швейцария
• Национальный праздник (Grand Duke`s Official Birthday) - Люксембург
• День памяти в Окинаве (Okinawa Memorial Day) - Япония
• День работников государственной и муниципальной службы - Кыргызстан
• День гидратации (National Hydration Day) - США
• Праздник «Сан-Хуан» (San Juan Festival) - Боливия
• Именины у Василия, Александра, Антонины, Ванды, Ивана, Ильи, Иосифа, Тимофея, Анны, Алексея, Семёна, Феофана, Андрея, Николая, Павла
• Тимофей-мышьеписк (День призраков)
Важные события
1724 Российская империя и Турция в Константинополе заключили договор, по которому Россия сохраняла каспийское побережье, а Турция – Тифлис и Эривань.
1803 во Франции представлено первое в мире паровое судно
1845 в России принят Манифест, ограничивающий возможности получения дворянства за заслуги (получение потомственного дворянства возможно лишь при чине не ниже 5-го класса, а не 8-го, как прежде).
1846 в Бельгии оформлен патент на саксофон
1934 в Кремле чествовали первых героев. Орден Ленина и грамоту Героя Советского Союза № 1 получил лётчик Анатолий Ляпидевский. Вместе с ним Василий Молоков, Николай Каманин, Сигизмунд Леваневский, Михаил Водопьянов и другие.
1944 Великая Отечественная война. Советские войска начали операцию под кодовым названием «Багратион», в ходе которой были освобождены Белоруссия и значительная часть Литвы.
1957 в Ленинграде возобновлена традиция полуденного выстрела, прерванная в 1934 году, производимая с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.
1964 в США запатентован гимнастический обруч "Hula-Hoop"
1969 столкновение над Юхновом (Калужская область), в результате чего погибли 120 человек.
1985 террористы взорвали Boeing 747 компании Air India над Атлантикой, погибли 329 человек. Это крупнейший взрыв самолёта в истории и крупнейший теракт до 11 сентября.
1998 впервые в мире произведена пересадка клетки человеческого мозга.
2004 правительственная комиссия Японии решила разрешить клонирование человеческих эмбрионов в исследовательских целях.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend