Какой сегодня церковный праздник 23 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 23 июняТроицкая седмица
Святителя Иоанна (Максимовича), митрополита Тобольского
Собор Сибирских святых
Священномученика Тимофея, епископа Прусского
Обретение мощей святителя Василия, епископа Рязанского
Преподобного Силуана, схимника Печерского
Собор Рязанских святых
Народные праздники
Тимофеевы Знамения
В День Тимофея люди проявляют пристальный интерес ко всем мелочам, стараясь найти в них пророческий смысл.
С этого дня по земле начинают ходить призраки и приставать ко всем. Чтобы отогнать от себя нечистую силу, принято париться в бане, купаться в прудах и реках, добавляя в воду полынь, ромашку или папоротник.
ПриметыПогода хорошая, а муравьев не видно – к ненастью.
Во время грозы сначала плывут светлые, а потом темные тучи – к граду.
В лесу вечером теплее, чем в поле, значит, будут погожие дни.
Радуга в этот день предвещает голодный год.
Увидеть в небе огненное коромысло, которое напоминает по форме змея – к войне.
Увидеть мышей – к бедному урожаю.
Увидеть свет в своем доме – к счастью.
Обознаться – к покойнику или к свадьбе.
Потерять перчатку – к беде.
Зеркало разбить – к большому лиху.
У выпекающегося хлеба сбоку ком вылез – к смерти хозяина или хозяйки дома.
Увидеть возле жилья стаю волков – к падежу скота.
Источник: my-calend