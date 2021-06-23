Гороскоп на Полнолуние 24 июня 2021 года: самое главное для каждого индивидуально

Овен
И на работе и в ближайшем вашем окружении будет очень много быстро сменяющихся событий, но вы с достоинством все их встретите и ваше умение сконцентрироваться в сложной ситуации повысит ваш авторитет. Не беритесь за все и сразу.
Телец
Не обращайтесь внимания на все неприятности, что сложились вокруг вас, постарайтесь оставаться спокойными. Только так все ваши личные планы смогут осуществиться. Могут быть денежные поступления, которые улучшат ваше настроение.
Близнецы
Вас будут одолевать эмоциональные бури и чтобы не наломать дров в таком состоянии, рекомендуется держать себя в руках. Сократите общение до минимума и отложите самые важные дела на потом. Свободное время уделите детям.
Рак
Вам сегодня будет не хватать хорошего настроения, но несмотря на это вы справитесь на работе с любой задачей. Если вы будете пассивны, то ваши недоброжелатели сделают вас уязвимыми для проблем. Слушайте свою интуицию.
Лев
Сегодня у вас будет возможность выполнить какой-то творческий заказ, а события дня повлияют на вашу самооценку. В семье все хорошо, а потому проведите с любимым человеком приятный вечер вместе.
Дева
Сегодня стоит воздержаться от крупных и незапланированных покупок, потому что потраченные средства будет сложно восстановить в ближайшем будущем. Займитесь вашим здоровьем, пока не поздно.
Весы
Вы сегодня очень активны и работоспособны и результаты дня порадуют не только вас, но и ваше руководство. Обаяние будет на высоте, а вот со здоровьем могут быть проблемы - избегайте людных мест.
Скорпион
Если вам кажется, что ваше финансовое положение пошатнулось, то вам не кажется. А потому не слушайте чужих советов, а полагайтесь только на свой внутренний голос. Сегодня не тот день, чтобы показывать свою гордыню.
Стрелец
Вам сегодня все будет мешать и раздражать. Даже отношения с любимым человеком идут вкривь и вкось. Будет какой-то недоброжелатель, но вы сумеете его разглядеть и защититься.
Козерог
Сегодня очень хорошо заканчивать ранее начатые дела и и строить планы на будущее. Учитывайте при этом свои реальные возможности. С любимым человеком будете ощущать подъем и ваше хорошее расположение духа расположит к вам очень многих.
Водолей
Сегодня благоприятная любая рабочая активность, а потому продолжайте двигаться вперед, на на кого не оглядываясь. Можно попробовать себя в новом виде деятельности, но только в том случае, когда коллеги готовы помогать.
Рыбы
Сегодня вы сможете положить конец давним проблемам в личной жизни. Все закончится благополучно только в том случае, если вы испытываете настоящие чувства и полностью правы.