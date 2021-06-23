Подруга-убийца 20-летней вожатой пыталась покончить с собой из-за травли коллег и ребят в лагере Подмосковья. Новые подробности трагедии
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Подруга-убийца 20-летней вожатой пыталась покончить с собой из-за травли коллег и ребят в лагере Подмосковья. Новые подробности трагедии

1:48:596/23/2021,Алина БуроваФото: Из социальных сетей
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От суицида 22-летнюю Александру Осипову спасла 20-летняя Алла Филатова. Никто из коллег не мог и подумать, что позднее спасительница примет удар ножом прямо в сердце от рук спасенной.

Александра Осипова (справа) является подозреваемой в убийстве Аллы Филатовой (слева)

У предполагаемой убийцы 20-летней Аллы Филатовой были мысли о суициде. Об этом сообщает "Курьер. Среда. Бердск" со ссылкой на Life News.

Напомним, что жуткая трагедия произошла в ночь 22 июня в подмосковном лагере "Лесной Лорд". 22-летняя Александра Осипова и 20-летняя Алла Филатова в последнюю ночь смены распивали спиртное у себя в комнате. В состоянии алкогольного опьянения, девушки поспорили о том, кто из них справляется с детьми лучше. Алла сказала, что с Александрой ни дети, ни взрослые не хотят общаться. Это разозлило Сашу и она взялась за нож. Она трижды нанесла ранение своей подруге и коллеге. Один из ударов пришелся прямо в сердце. Раненная Алла выбежала в коридор и упала. Девушке помогли ее коллеги. Александру из соображений безопасности закрыли в комнате.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". В ходе допроса обвиняемая Александра Филатова подтвердила показания других коллег о сложных взаимоотношениях в коллективе. Сама обвиняемая в произошедшем винит окружение. Якобы, это они все агрессивные и не желают идти на контакт.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", Александра Осипова и Алла Филатова в ДОЛ "Лесной лорд" проходили практику. Обе девушки обучались в МГОУ на разных курсах педагогического факультета и были знакомы три года. Саша отличалась замкнутым характером, а Алла напротив - была дружелюбной и энергичной. Александра неоднократно жаловалась своей матери об "избранном" отношении ребят к ней и желала, чтобы мать из лагеря поскорее ее забрала. Вероятно, такой исход мог бы обернуться возможным отчислением Осиповой из стен учебного заведения. В один из вечеров в лагере, Александру так затравили, что она пыталась свести счеты с жизнью. Остановила девушку и спасла ее от суицида Алла. Никто из коллег и не мог подумать, что впоследствии спасительница примет смерть от спасенной.

Где девушки взяли алкоголь до сих пор остается загадкой. По некоторым данным, до ближайшего магазина, где можно было бы купить спиртное насчитывалось несколько километров.

Суд по данной трагедии  состоится в ближайшее время. Подозреваемой в убийстве коллеги-вожатой может грозить до 15 лет лишения свободы.

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