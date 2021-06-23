Вчера, 22 июня, в Мошковском районе произошло страшное ДТП с погибшими. Как стало известно, около восьми вечера мужчина 1983 года рождения, за рулем автомобиля Рено Дастер ехал из Новосибирска в сторону села Мотково. На 5 километре он неожиданно съехал в кювет и врезался в дерево. В результате этого женщина 1960 года рождения, которая находилась на заднем пассажирском сидении скончалась на месте от полученных травм.На месте работали сотрудники полиции. В настоящее время по факту аварии проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов пытаются установить все обстоятельства и причины произошедшего.
Под Новосибирском в серьезном ДТП погибла пассажирка Renault Duster. Водитель въехал в дерево
8:41:096/23/2021
На месте работали сотрудники полиции. В настоящее время по факту аварии проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов пытаются установить все обстоятельства и причины произошедшего.
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться
меня радует
меня злит
мне всё равно
любопытно
От редакции
Соболезнуем
Ваше мнение ценно: оставьте комментарий
Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования
На нашем сайте нельзя:
- нецензурно выражаться;
- писать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов;
- угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить";
- писать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания;
- прямо или косвенно способствовать разжиганию межнациональной розни, в том числе и ущемлению прав или оскорблению других пользователей сайта на основе их расы, национальности или религиозных убеждений;
- публиковать комментарии, содержащие рекламные материалы;
- публиковать комментарии, содержащие информацию о средствах и способах лишения жизни;
- публиковать комментарии, написанные целиком заглавными буквами;
- обсуждать действия модераторов;
- публиковать комментарии, противоречащие законодательству РФ.
Администрация имеет право на свое усмотрение удалять комментарии с элементами троллинга, то есть провоцирующие на флейм, конфликты, мешающие обсуждению, уводящие от темы, а так же комментарии, переводящие конструктивное обсуждение в перепалку, вброс клеветы, компромата и слухов. Решение по удалению подобных комментариев единолично принимает дежурный модератор.
Какой сегодня церковный праздник 23 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
8:20:34 6/23/2021
Открытки на Международный Олимпийский день 23 июня и самые счастливые поздравления для активных
7:07:43 6/23/2021
С Днём вдов искренние слова и картинки в важную дату 23 июня
6:00:21 6/23/2021
БердскДень активного Солнца 23 июня 2021: Чем грозит метеопатам длительная магнитная буря
5:45:37 6/23/2021
Ученые назвали продукт, который защищает печень от заболеваний
5:00:06 6/23/2021
Очень удачные даты по лунному календарю на полив растений в июле 2021 для богатого урожая
4:00:24 6/23/2021
Как силиконовые грудные имплантаты влияют на рак у женщин
3:00:18 6/23/2021