Под Новосибирском в серьезном ДТП погибла пассажирка Renault Duster. Водитель въехал в дерево
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Под Новосибирском в серьезном ДТП погибла пассажирка Renault Duster. Водитель въехал в дерево

8:41:096/23/2021Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области
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На месте работали сотрудники полиции. В настоящее время по факту аварии проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов пытаются установить все обстоятельства и причины произошедшего.

Жесткая авария унесла жизнь женщины
Вчера, 22 июня, в Мошковском районе произошло страшное ДТП с погибшими. Как стало известно, около восьми вечера мужчина 1983 года рождения, за рулем автомобиля Рено Дастер ехал из Новосибирска в сторону села Мотково. На 5 километре он неожиданно съехал в кювет и врезался в дерево. В результате этого женщина 1960 года рождения, которая находилась на заднем пассажирском сидении скончалась на месте от полученных травм.
На месте работали сотрудники полиции. В настоящее время по факту аварии проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов пытаются установить все обстоятельства и причины произошедшего.
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