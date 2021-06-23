Названы единственные противопоказания для вакцинации от коронавируса

Главный внештатный аллерголог-иммунолог департамента здравоохранения Москвы Дарья Фомина рассказала, что является противопоказанием для вакцинации от коронавируса. По ее словам, единственное – это острые заболевания и обострение хронических болезней.
"В случае обострений и острых заболеваний проводить вакцинацию можно после выздоровления или ремиссии", - отметила Дарья Фомина.
Отметим, что аллергические заболевания в этот список не входят и прививку в это время делать можно без всяких опасений.
Ранее власти Москвы оценили уровень коллективного иммунитета к индийскому штамму коронавируса в 25 процентов. С каждым днем в городе вводится все больше ограничений.