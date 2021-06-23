Названы единственные противопоказания для вакцинации от коронавируса
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Названы единственные противопоказания для вакцинации от коронавируса

8:55:016/23/2021Фото: pixabay
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При возникновении этих симптомов прививку делать нельзя.

В некоторых случаях прививку от коронавируса делать нельзя
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Главный внештатный аллерголог-иммунолог департамента здравоохранения Москвы Дарья Фомина рассказала, что является противопоказанием для вакцинации от коронавируса. По ее словам, единственное – это острые заболевания и обострение хронических болезней.

"В случае обострений и острых заболеваний проводить вакцинацию можно после выздоровления или ремиссии", - отметила Дарья Фомина.

Отметим, что аллергические заболевания в этот список не входят и прививку в это время делать можно без всяких опасений.

Ранее власти Москвы оценили уровень коллективного иммунитета к индийскому штамму коронавируса в 25 процентов. С каждым днем в городе вводится все больше ограничений.

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противопоказаниякоронавирус вакцина
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