В приложении «Google» снова произошел сбой

Вчера, 22 июня, около восьми ура по московскому времени сайт Downdetector, который отслеживает проблемы с популярными сервисами и сетями обнаружил проблемы с сервисами Google. Пользователи массово стали жаловаться на сбои. Так, на большинстве смартфонов постоянно выскакивать сообщение «В приложении «Google» снова произошёл сбой», что делает невозможным нормальное использование устройства.
Больше всего жалоб поступало от пользователей Америки, Германии, Великобритании, Испании, Италии и России. Главная претензия – невозможность войти в аккаунт. Также была проблема с использованием поисковой системы. В самой компании никак не прокомментировали случившееся. Пользователям оставалось только ждать возобновления работы.