В приложении «Google» снова произошел сбой
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В приложении «Google» снова произошел сбой

9:11:166/23/2021Фото: pixabay RoonZ-nl
0

Пользователи Америки, Германии, Великобритании, Испании, Италии и России не могли пользоваться своими устройствами.

Сервисы Гугл рухнули 22 июня

Вчера, 22 июня, около восьми ура по московскому времени сайт Downdetector, который отслеживает проблемы с популярными сервисами и сетями обнаружил проблемы с сервисами Google. Пользователи массово стали жаловаться на сбои. Так, на большинстве смартфонов постоянно выскакивать сообщение «В приложении «Google» снова произошёл сбой», что делает невозможным нормальное использование устройства.

Больше всего жалоб поступало от пользователей Америки, Германии, Великобритании, Испании, Италии и России. Главная претензия – невозможность войти в аккаунт. Также была проблема с использованием поисковой системы. В самой компании никак не прокомментировали случившееся. Пользователям оставалось только ждать возобновления работы.

Кто распространяет «индийский штамм» COVID: мнение Пшеничной
Проценко сделал заявление о бесплодии после вакцинации
Какая группа крови обеспечивает сильнейший иммунитет
Наталия Антонова показала, как выглядела, когда весила 90 кг
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Неожиданная весть для привитых «Спутником V»: что ждет россиян
Хиллари Клинтон высказалась о поведении Путина на саммите
Дочь министра обороны РФ показала себя во всей красе
Люди с какой группой крови обладают самым сильным иммунитетом
сайтысбойсервисы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Были проблемы с сервисами?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    В приложении «Google» снова произошел сбой
    9:11:16 6/23/2021
    В приложении «Google» снова произошел сбой
    Названы единственные противопоказания для вакцинации от коронавируса
    8:55:01 6/23/2021
    Названы единственные противопоказания для вакцинации от коронавируса
    Под Новосибирском в серьезном ДТП погибла пассажирка Renault Duster. Водитель въехал в дерево
    8:41:09 6/23/2021
    Под Новосибирском в серьезном ДТП погибла пассажирка Renault Duster. Водитель въехал в дерево
    Какой сегодня церковный праздник 23 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:34 6/23/2021
    Какой сегодня церковный праздник 23 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 23 июня 2021 в России и мире
    7:40:38 6/23/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 23 июня 2021 в России и мире
    Открытки на Международный Олимпийский день 23 июня и самые счастливые поздравления для активных
    7:07:43 6/23/2021
    Открытки на Международный Олимпийский день 23 июня и самые счастливые поздравления для активных
    БердскПогода в Бердске 23 июня, почему в этот день должны выходить муравьи?
    6:30:31 6/23/2021
    Погода в Бердске 23 июня, почему в этот день должны выходить муравьи?
    С Днём вдов искренние слова и картинки в важную дату 23 июня
    6:00:21 6/23/2021
    С Днём вдов искренние слова и картинки в важную дату 23 июня
    БердскДень активного Солнца 23 июня 2021: Чем грозит метеопатам длительная магнитная буря
    5:45:37 6/23/2021
    День активного Солнца 23 июня 2021: Чем грозит метеопатам длительная магнитная буря
    Ученые назвали продукт, который защищает печень от заболеваний
    5:00:06 6/23/2021
    Ученые назвали продукт, который защищает печень от заболеваний