Аврил Лавин завела себе аккаунт в TikTok. Смотрите первое видео под Sk8er Boy
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Аврил Лавин завела себе аккаунт в TikTok. Смотрите первое видео под Sk8er Boy

9:50:466/23/2021Фото: скрин с видео
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Поклонники отметили, что девушка не изменилась и заставила их ностальгировать.

Лавин покорила еще одну соцсеть


Известная в начале 2000-х канадская певица Аврил Лавин на радость всем фанатам завела аккаунт в социальной сети Тик-Ток. Сразу же артистка выложила и первый ролик. Она опубликовала видео на всеми любимую песню Sk8er Boy, которая вышла в 2002 году и стала частью ее дебютного альбома Let Go. В ролике появился также 53-летний Тони Хоук: он катается на скейтборде.

В комментариях к видео фанаты написали, что девушка нисколько не изменилась внешне и заставила их ностальгировать.

Отметим, что с пользователями Тик-Ток, которые гонятся за популярностью, часто происходят курьезные вещи. Например, недавно, спасателям пришлось вырезать из стула одну из блогерш, которая застряла в мебели, пытаясь показать подписчикам сексуальную позу.

@avrillavigne

He was a… @tonyhawk #GoSkateboarding #sk8rboi

♬ Sk8er Boi - Avril Lavigne
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