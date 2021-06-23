Аврил Лавин завела себе аккаунт в TikTok. Смотрите первое видео под Sk8er Boy

Известная в начале 2000-х канадская певица Аврил Лавин на радость всем фанатам завела аккаунт в социальной сети Тик-Ток. Сразу же артистка выложила и первый ролик. Она опубликовала видео на всеми любимую песню Sk8er Boy, которая вышла в 2002 году и стала частью ее дебютного альбома Let Go. В ролике появился также 53-летний Тони Хоук: он катается на скейтборде.
В комментариях к видео фанаты написали, что девушка нисколько не изменилась внешне и заставила их ностальгировать.
Отметим, что с пользователями Тик-Ток, которые гонятся за популярностью, часто происходят курьезные вещи. Например, недавно, спасателям пришлось вырезать из стула одну из блогерш, которая застряла в мебели, пытаясь показать подписчикам сексуальную позу.
@avrillavigne
He was a… @tonyhawk #GoSkateboarding #sk8rboi♬ Sk8er Boi - Avril Lavigne