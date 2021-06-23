«Спартак» выступил с заявлениям из-за скандальных постов Заремы Салиховой в Сети

Пресс-служба футбольного клуба Спартак прокомментировала массовые посты Заремы Салиховой, жены Леонида Федуна, в своём телеграм-канале и выпустила по этому поводу специальное заявление.
«Зарема Салихова по ее собственному желанию больше не входит в состав совета директоров и не занимает каких-либо постов в клубе.Слова госпожи Салиховой могут быть расценены исключительно как мнение частного лица, не имеющее отношения к официальной позиции или политике ФК «Спартак-Москва», – написала пресс-служба.
Отметим, не так давно Салихова покинула пост одного из управляющих клуба и после этого в буквальном смысле слова, объявила информационную войну клубу. Она выносит на всеобщее обозрение внутреннюю кухню Спартака, а также осуждает руководство клуба.