«Спартак» выступил с заявлениям из-за скандальных постов Заремы Салиховой в Сети
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«Спартак» выступил с заявлениям из-за скандальных постов Заремы Салиховой в Сети

10:41:436/23/2021Фото: pixabay
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Она раскрывает всю внутреннюю кухню клуба и критикует руководителей.

Салихова критикует руководство Спартака

Пресс-служба футбольного клуба Спартак прокомментировала массовые посты Заремы Салиховой, жены Леонида Федуна, в своём телеграм-канале и выпустила по этому поводу специальное заявление.

«Зарема Салихова по ее собственному желанию больше не входит в состав совета директоров и не занимает каких-либо постов в клубе.Слова госпожи Салиховой могут быть расценены исключительно как мнение частного лица, не имеющее отношения к официальной позиции или политике ФК «Спартак-Москва», – написала пресс-служба.

Отметим, не так давно Салихова покинула пост одного из управляющих клуба и после этого в буквальном смысле слова, объявила информационную войну клубу. Она выносит на всеобщее обозрение внутреннюю кухню Спартака, а также осуждает руководство клуба.

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