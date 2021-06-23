"У нас врачей нет. Они болеют": Все медики ковидной бригады "скорой" ЦГБ Бердска в июне заразились коронавирусом

Медики ковидной бригады поликлиники №1 Бердска заразились коронавирусом и не приезжают на вызов. Данную информацию "Курьер. Среда. Бердск" подтвердили в ЦГБ. Совершив звонок для того, чтобы вызвать врача на дом, журналист получил данные разъяснения:
- Врачи не выезжают, - ответил медсотрудник журналисту при телефонном разговоре.
- Почему? - задал вопрос журналист.
- Потому что нет врачей,- сказала оператор.
- А если я болею и с температурой лежу. Не имеет значения? - вновь поинтересовался "Курьер. Среда. Бердск".
- Нет,- ответили на другом конце трубки.
- Как быть? - спросил сотрудник редакции.
- Подойти в больницу, либо скорую вызвать,- произнесла сотрудник поликлиники.
- А скорая на вызов приезжает?- уточнил журналист.
- Ну, конечно! У нас врачей нет. Они болеют все, - ответила медик сегодня, 23 июня 2021.
Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", пациентам столкнувшимся с коронавирусом по 8,5 часов приходится стоять на ногах в очереди на прием к врачу. В столпотворении присутствуют и заболевшие СOVID-19, и те, у кого подозрение на него.