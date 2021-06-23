Сбербанк опроверг данные о подготовке к дефолту осенью 2021
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Сбербанк опроверг данные о подготовке к дефолту осенью 2021

10:44:536/23/2021Фото: pixabay
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Как отмечают эксперты, разговоры о дефолте идут почти каждый год. Но дефолта, который произошел в 1998 году попросту не может быть.

Осенью 2021 года может произойти дефолт

Накануне, в центральном офисе Уральского отделения Сбербанка состоялось совещание, на котором обговорили пришедшее из Москвы сообщение по подготовке к дефолту, который может случиться осенью этого года. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на собственные источники, близкие к руководству финансового учреждения. Но в самом банке эту информацию не подтверждают.

«В центральном офисе Сбера <в Екатеринбурге> 18 июня было экстренное совещание по некому сообщению из столицы. Тема банальна: подготовка к дефолту осенью 2021 года», — рассказал источник.

Но в московском офисе Сбера все опровергают и называют это сообщение не соответствующем действительности. Бывает, что Сбер иногда путают с региональным представительством Центрального банка России. Но в пресс-службе ЦБ также не подтвердили вероятность дефолта.

Как отмечают эксперты, разговоры о дефолте идут почти каждый год. Но дефолта, который произошел в 1998 году попросту не может быть.

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