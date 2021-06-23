Как правильно заговляться? 27 июня - Собор Всех святых и Петровское заговенье

Заговеньем в православии называют последний день перед началом длительного поста. В этот день последний раз можно питаться любыми продуктами, в том числе скоромными, то есть мясом, яйцами, молочными продуктами, птицей и рыбой.
Слово "говеть" означало воздержание, следование запрету. В случае поста - не есть скоромную пищу. Заговенье - последний день перед постом, разговенье - первый день после поста.
С 28 июня начинается Петров пост-2021. Он продлится 14 дней. Неделя перед ним называется Троицкой сплошной седмицей - на ней нет постных дней. Окончание Троицкой седмицы в народе именуют Петровским заговеньем. А в православных церквях сегодня отмечается Собор всех святых. В этот день оказываются почести совершенно всем святым - почитаемым церковью согласно церковному календарю, а также тем, кто не был известен церкви.
В последний день непостной недели принято было собирать гостей, веселиться, накрывать столы вкусными кушаньями. В последний день люди старались насладиться жизнью без ограничений. Часто готовили яичные блюда, да так, что в некоторых уездах и губерниях Петровское заговенье называли никак иначе, как Яишное заговенье.
Поскольку веселье, песни, гуляния и танцы также в пост запрещены, то этот день также старались провести с размахом - вдоволь отдохнуть и навеселиться.
Несмотря на то, что на столы готовилось самое вкусное, объедаться и пить алкоголь в этот день строго запрещалось. Потихоньку организм готовили к воздержанию в пище.
Поскольку пост, это не диета и проводить его в тоске и грусти нельзя, то люди всем свои видом и образом жизни показывали, что они готовы к началу поста и рады ему.