Последняя Кровавая Суперлуна-2021: точное время и особенности Клубничной Луны 24 июня
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Последняя Кровавая Суперлуна-2021: точное время и особенности Клубничной Луны 24 июня

12:20:126/23/2021,Себастьян КеттлиФото: pixabay.com
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По сути, Суперлуна считается «суперлуной», когда пик Полнолуния достигает лунного перигея - ближайшего расстояния от Земли до Луны.

Не пропустите последний Supermoon в году в этот четверг

Суперлуна украсит ночное небо в этот четверг, появившись в последний раз в этом году. Вот все, что вам нужно знать о грядущем Клубничном Полнолунии.
На этой неделе наблюдателей за небом со всего мира ждет праздник с появлением в небе четвертой и последней Суперлуна в этом году. Суперлуна - довольно редкое астрономическое зрелище, обычно появляющееся всего три-четыре раза в год. Суперлуна на этой неделе наступит сразу же после солнечного затмения 10 июня и лунного затмения 26 мая .

Когда следующая Суперлуна?
Суперлуна появится 24 июня, в ночь кольцевой Клубничной Луны - необычного названия, связанного с традициями коренных американцев.

В небе Суперлуну мы увидим в 21:39 по Москве.

Предпоследняя  Суперлуна украсила наше небо 26 мая, совпав с полным лунным затмением - зловещей Кровавой Луной .

Что делает Суперлуну «суперлуной»?
Возможно, вы слышали, что Суперлуны намного больше и ярче, чем обычно, но реальность события может несколько разочаровывать.

«Суперлуна» не является строго научным термином, поэтому нет четкого определения того, что делает Суперлуну «суперлуной».

Поэтому астрономы могут не согласиться с тем, соответствует ли конкретное полнолуние всем требованиям.

А разница в размере и яркости от обычного Полнолуния обычно не заметна невооруженным глазом.

По сути, Суперлуна считается «суперлуной», когда пик Полнолуния достигает лунного перигея - ближайшего расстояния от Земли до Луны.

По словам доктора Дэниела Брауна, доцента Университета Ноттингем Трент, термин Суперлуна был придуман даже не астрономом, а астрологом Ричардом Нолле в 1976 году.

Эксперт сказал Express.co.uk: «В широком смысле это означает, что полная (или новолуние) Луна случается, когда Луна находится довольно близко к Земле по своей орбите вокруг нас.

"Но насколько близко это должно быть, чтобы его назвали Суперлуней?"

«Это не совсем понятно, и разные люди определяют это по-разному».

По словам эксперта, лунное полнолуние произойдет, когда лунный шар находится примерно в 361 561 км от нашей планеты.

Для сравнения: Луна может приблизиться к Земле на 357 000 км.

Доктор Браун сказал: «Это делает Суперлуну в этом месяце немного меньше, чем Суперлуну в прошлом месяце».

По некоторым подсчетам, за год бывает всего четыре Суперлуны, в то время как другие астрономы могут утверждать, что их целых восемь.

Как увидеть Суперлуну 24 июня?
Независимо от того, будет ли Суперлуна в этот четверг больше и ярче, вы все равно не захотите пропустить лунное зрелище.

Полнолуние и Суперлуны всегда являются своевременным напоминанием о путешествии нашей планеты - и, соответственно, Луны - вокруг Солнца.
Время - 21.39 по Москве. В Сибири - 00.39.

Вы также можете посмотреть прямую трансляцию Клубничной Суперлуны онлайн благодаря проекту Virtual Telescope в Италии.

Виртуальный телескоп проведет бесплатную трансляцию на YouTube , в которой будет отслеживаться движение Луны над живописным горизонтом Рима.

Источник: express.co.uk

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