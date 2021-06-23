Последняя Кровавая Суперлуна-2021: точное время и особенности Клубничной Луны 24 июня

Суперлуна украсит ночное небо в этот четверг, появившись в последний раз в этом году. Вот все, что вам нужно знать о грядущем Клубничном Полнолунии.
На этой неделе наблюдателей за небом со всего мира ждет праздник с появлением в небе четвертой и последней Суперлуна в этом году. Суперлуна - довольно редкое астрономическое зрелище, обычно появляющееся всего три-четыре раза в год. Суперлуна на этой неделе наступит сразу же после солнечного затмения 10 июня и лунного затмения 26 мая .
Когда следующая Суперлуна?
Суперлуна появится 24 июня, в ночь кольцевой Клубничной Луны - необычного названия, связанного с традициями коренных американцев.
В небе Суперлуну мы увидим в 21:39 по Москве.
Предпоследняя Суперлуна украсила наше небо 26 мая, совпав с полным лунным затмением - зловещей Кровавой Луной .
Что делает Суперлуну «суперлуной»?
Возможно, вы слышали, что Суперлуны намного больше и ярче, чем обычно, но реальность события может несколько разочаровывать.
«Суперлуна» не является строго научным термином, поэтому нет четкого определения того, что делает Суперлуну «суперлуной».
Поэтому астрономы могут не согласиться с тем, соответствует ли конкретное полнолуние всем требованиям.
А разница в размере и яркости от обычного Полнолуния обычно не заметна невооруженным глазом.
По сути, Суперлуна считается «суперлуной», когда пик Полнолуния достигает лунного перигея - ближайшего расстояния от Земли до Луны.
По словам доктора Дэниела Брауна, доцента Университета Ноттингем Трент, термин Суперлуна был придуман даже не астрономом, а астрологом Ричардом Нолле в 1976 году.
Эксперт сказал Express.co.uk: «В широком смысле это означает, что полная (или новолуние) Луна случается, когда Луна находится довольно близко к Земле по своей орбите вокруг нас.
"Но насколько близко это должно быть, чтобы его назвали Суперлуней?"
«Это не совсем понятно, и разные люди определяют это по-разному».
По словам эксперта, лунное полнолуние произойдет, когда лунный шар находится примерно в 361 561 км от нашей планеты.
Для сравнения: Луна может приблизиться к Земле на 357 000 км.
Доктор Браун сказал: «Это делает Суперлуну в этом месяце немного меньше, чем Суперлуну в прошлом месяце».
По некоторым подсчетам, за год бывает всего четыре Суперлуны, в то время как другие астрономы могут утверждать, что их целых восемь.
Как увидеть Суперлуну 24 июня?
Независимо от того, будет ли Суперлуна в этот четверг больше и ярче, вы все равно не захотите пропустить лунное зрелище.
Полнолуние и Суперлуны всегда являются своевременным напоминанием о путешествии нашей планеты - и, соответственно, Луны - вокруг Солнца.
Время - 21.39 по Москве. В Сибири - 00.39.
Вы также можете посмотреть прямую трансляцию Клубничной Суперлуны онлайн благодаря проекту Virtual Telescope в Италии.
Виртуальный телескоп проведет бесплатную трансляцию на YouTube , в которой будет отслеживаться движение Луны над живописным горизонтом Рима.
Источник: express.co.uk