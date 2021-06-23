Запрещенные продукты в Апостольский или Петровский пост: Дата поста и его особенности

В честь двух самых известных и приближенных к Христу апостолов Петра и Павла каждый год на восьмой день после Троицы начинается Петров пост.
В этом году его начало запланировано на 28 июня. Он продлится всего 14 дней и закончится перед днем почитания апостолов - 12 июля.
Этот период воздержания является уникальным в своем роде. Его длительность из года в год меняется. Ом может быть коротким - от 8 дней, и почти таким же длительным как Великий пост - 42 дня. Как мы уже написали - он начинается через 7 дней от Троицы, а она привязана к Пасхе. Поэтому дата начала поста является подвижной, а дата окончания всегда одна и та же.
Еще одна особенность поста - он не бывает строгим. В 2021 году всего 4 дня в посте будут проведены по правилам сухоядение - это самые сложные дни, потому что в них нельзя есть ни горячее питание, ни растительное масло, ни тем более рыбу или мясо или другие скоромные продукты. Разрешены только продукты, не требующие приготовления. Даже чай является под запретом. Рыбу запрещено есть только по средам и пятницам.
Во все остальные дни можно есть горячие блюда, иногда растительное масло и рыбу. Это отличает Апостольский пост от других многодневных постов - очень часто можно употреблять рыбные блюда.
Календарь питания по дням на Петров пост-2021