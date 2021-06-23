"Главное, что бы дочь была счастлива": Гимнастка София Яковлева из Бердска стала трехкратной чемпионкой Европы
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"Главное, что бы дочь была счастлива": Гимнастка София Яковлева из Бердска стала трехкратной чемпионкой Европы

1:09:596/23/2021,Анна ФедороваФото: ОФКиС Бердска
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подзаг

С 9 по 13 июня в Болгарии в Варне проходил чемпионат Европы по художественной гимнастике

С 9 по 13 июня в Болгарии в Варне проходил чемпионат Европы по художественной гимнастике, где юниорская сборная России в составе: Софии Яковлевой, Милены Ан, Марии Федорцовой, Анны Грош, Нонны Нининой, Елизаветы Татевой под руководством тренеров Винер И.А, Макаренко А.А, Епифановой А.О, хореографа Баркан К.М, завоевала три золотые медали в групповых упражнениях из трех возможных.

Выиграв в групповом многоборье с результатом 67,800, а так же победив в упражнениях с пятью мячами, с результатом 40,400 балла и с пятью лентами, с результатом 30 баллов.
Тем самым Россиянки стали трех кратными Чемпионками Европы.

Капитаном команды с 2021 года является наша землячка София Яковлева (13лет), начинавшая свой путь в художественной гимнастике, в г.Бердске СК «Кристалл», под руководством своих первых тренеров Еременко (Степаненко) В.В и хореографом Ивановой Е.В.

После успешного выступления удалось взять интервью у мамы Софии, Федориной Татьяны.

-В каком возрасте София начала заниматься художественной гимнастикой?

-В 3,5 года я ее привела в СК «Кристалл» города Бердска к Еременко (Степаненко) В.В.

-Когда приходит понимание, что это тот самый вид спорта, который подходит вашему ребенку?

-Здесь конечно все зависит от первого тренера, нам повезло с Верой Викторовной и Евгений Викторовной, и они привили любовь к художественной гимнастике с раннего детства. Всегда встречали с улыбкой своих маленьких спортсменов, да и тренировки проходили в игровой форме, плюс в конце занятия выставлялись всем хорошие оценки в дневник. Для ребенка это было важно.

-На протяжении скольких лет София тренировалась в СК «Кристалл» и когда перебралась в г.Омск?

-4 года прозанималась. В семь лет ее пригласили в г. Омск, увидев на соревнованиях. Тренеры г. Бердска передали Софию в ЦОП г. Омска. Мы переехали туда всей семьей. С тех пор София начала тренироваться под руководством Арайс Е.Н, Штельбаумс В.Е, Дрозд М.Б, и хореографом Лежневой Е.В.
-Расскажите о первых серьезных успехах?

- В 2017 году София заняла первое место на Первенстве Омской области. Затем в групповых упражнениях заняла 3 место на Всероссийских соревнованиях «Юные гимнастки» в 2018 году. Плюс попадание в сборную команду города Омска.

-В каком возрасте спортсменка понимает, что может попасть в юниорскую сборную России и что необходимо для этого сделать? Как происходило у вас?

-Я думаю примерно в 12-13 лет. Надо было пройти огромный путь из побед. Сначала София выступала у себя в городе — победила на Кубке Губернатора Омска, затем в области, и так по нарастающей. После победы на первенстве СФО в 2019г, в групповых упражнениях она отобралась на чемпионат России для юниоров. А там уже после победы произошел самый главный отбор, Софию пригласили на сборы в Новогорск — это олимпийский центр, где тренируется сборная команда России. После чего зачислили в сборную России.

-Как развивались события после попадания в сборную России?

-Усиленные тренировки, сборы, изучение новых программ, работа друг с другом в команде. Победа на Первенстве России и победа на международных соревнованиях в рамках Гран-при Москва 2021г. И конечно же главная победа на сегодняшний день, это на чемпионате Европы.

-Что главное для мамы гимнастки?

-Главное, что бы дочь была счастлива, здорова, спорт был в радость, как бы тяжело не приходилось в тренировочном процессе.

София Яковлева является членом молодежной сборной команды России в групповых упражнениях, членом сборной команды города Омска, победительницей Всероссийских и международных соревнований, трехкратная чемпионка Европы.

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