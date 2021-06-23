QR-код для Москвы: Как оформить и получить цифровой сертификат с 22 июня 2021
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QR-код для Москвы: Как оформить и получить цифровой сертификат с 22 июня 2021

12:33:596/23/2021Фото: pixabay
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Рассказываем, где взять QR-КОД, пройти ПЦР-тест и получить статус "Переболел".

Вход в рестораны Москвы будет только по электронному сертификату

Вчера, 22 июня, стало известно, что в Москве, согласно указу мэра, посещать кафе и рестораны можно будет только с цифровым сертификатом, который расскажет о сделанных прививках, причем с двумя компонентами вакцины, переболел ли он в течение последних 6 месяцев или у него есть отрицательный результат ПЦР-теста за последние 72 часа. Этот цифровой сертификат с 25 июня будет доступен в электронной медицинской карте. Также его можно будет запросить на сайте mos.ru. Об этом говорится на сайте главы столицы:

«Горожане смогут получить цифровой сертификат с 25 июня. Те, у кого уже открыт доступ к электронной медкарте, смогут получить QR-код за считанные секунды в разделе «Цифровой сертификат». Также легко это могут сделать горожане с полной учетной записью на mos.ru: достаточно просто зайти в личный кабинет. Остальным москвичам рекомендуем открыть личный кабинет на mos.ru или доступ к электронной медкарте уже сейчас, чтобы позаботиться об этом заранее».

Если же граждане приехали из другого города и не имеют прописки в Москве, то они могут получить доступ к городскому порталу mos.ru в упрощенном формате и заполнить специальную форму. Все эти данные будут автоматически сверены с федеральным регистром вакцинированных, с федеральным регистром заболевших и с московским единым лабораторным сервисом в части сдачи ПЦР. После проверки внесенных сведений граждане смогут получить цифровой сертификат.

Отметим, что вход на мероприятия или в заведения общепита будет разрешен только при наличии цифрового сертификата — QR-кода. Никакие бумажные сертификаты, справки о вакцинации, справки о медотводе приниматься не будут.

Если у жителя уже открыт доступ к своей электронной медкарте, то он сможет быстро получить QR код в специальном разделе «Цифровой сертификат». Он доступен в электронной медкарте на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Также труда это не составит тем, у кого подтверждена полная учетная запись на портале mos.ru.

Если личного кабинета на портале mos.ru или доступа к медкарте у человека нет – он может их оформить, подав заявления. Те, кто не посещают городские поликлиники, не имеют московского полиса ОМС, а также иногородние граждане, могут получить доступ к городскому порталу mos.ru в упрощенном формате и запросить QR-код. На сайте необходимо будет заполнить специальную форму, ввести свои данные, которые уйдут на проверку. Проверка данных будет автоматически, по федеральным регистрам заболевших, вакцинированных, а также по данным Единого лабораторного сервиса Москвы. QR-код по итогам вакцинации также будет доступен на федеральном портале госуслуг.

Также можно получить статус «Переболел» - для тех, кто перенес ковид. Он действителен 180 суток. Также будут действовать и результаты ПЦР-тестов, но в течение 72 часов. Будут учтены результаты ПЦР только из московских лабораторий, поскольку они подключены к Единому лабораторному сервису. Список этих лабораторий размещен на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

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