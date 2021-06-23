Локдаун в Новосибирской области: О новых запретах с 1 июля 2021 из-за коронавируса рассказали министры

Сегодня, 23 июня стало известно, что коронавирусные ограничения в очередной раз затронут культурную жизнь жителей Новосибирской области. В регионе уже отменены многие массовые мероприятия, в том числе и празднование Дня города. Теперь же запреты коснутся и театров.
Как стало известно, власти с 1 июля ограничат заполняемость театров – не более 50% от общего числа мест в зале.
«Единственное, что нам удалось, и я очень благодарна за это и оперштабу, и губернатору, — что мы все-таки спокойно закончим театрально-концертный сезон. Последние наши спектакли выпадают на 30 июня, и с 1 июля будет введено ограничение в 50% от наполняемости залов», — сообщила министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.