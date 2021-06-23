Почему через полгода после перенесенного коронавируса антитела становятся выше, ответил экс-директор "Вектора" и вирусолог Сергей Нетесов
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Почему через полгода после перенесенного коронавируса антитела становятся выше, ответил экс-директор "Вектора" и вирусолог Сергей Нетесов

1:19:386/23/2021,Алиса ЕршоваФото: pixabay.com
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После перенесенного зимой заболевания коронавирусом бердчанин измерил уровень антител. Измерил второй раз в июне 2021 - он поднялся!

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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Юрий из Бердска работает в сфере здравоохранения: полгода назад, зимой 2021 года он тяжело перенес COVID-19, болел долго и медленно поправлялся. После выздоровления он сдал тест на антитела - их было среднее количество. В июне 2021 года Юрий сдал тест на антитела повторно, и очень удивился - уровень антител в крови вырос.

Санитары, отдавшие ему результаты теста, сказали, что, возможно, он так легко переболел COVID-19 еще раз, что даже не заметил этого, а уровень антител поднялся. Чтобы узнать больше об этой ситуации и услышать экспертное мнение, редакция «Курьер. Среда. Бердск» поговорила об этом с ученым-вирусологом, сотрудником научного центра «Вектор» Сергеем Нетесовым.

- Это означает, что он снова заразился коронавирусом, но не почувствовал, возможно, из-за вакцинации или по другой причине болезнь прошла в легкой форме. Вдобавок, это может зависеть от системы тестов, в какой именно системе тестировали на антитела. сейчас в России зарегистрировано более 100 систем, и шкалы в них разные. Важно знать, в какой системе он тестировался в первый и во второй раз, - объяснил редакции «Курьер. Среда. Бердск» вирусолог Сергей Нетесов.

Однако как было уточнено впоследствии, Юрий намеренно делал один и тот же тест на антитела, то есть система тестов и ее шкалы абсолютно точно совпадают. Значит, действительно, можно переболеть коронавирусом совсем незаметно для себя и поднять свой уровень антител, а значит, и иммунитет.

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