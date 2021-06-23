Президент Байден стукнул кулаком по столу, когда узнал размер зарплаты пожарных США

На встрече с руководством Федерального управления по чрезвычайным ситуациям президент США Джо Байден узнал размер зарплат американских пожарных. После этого он стукнул кулаком по столу и пообещал увеличить специалистам их жалование.
«Должен признать, что не знал этого — федеральным пожарным платят 13 долларов в час. Моя администрация положит этому конец. Это смехотворно низкая зарплата», — заявил Байден.
Также глава Америки отметил, что стране нужно готовиться к большому числу лесных пожаров, а также иметь все доступные ресурсы борьбы с ними, наводнениями и другими стихийными бедствиями. Байден заявил, что страну ждет тяжелый сезон.