Президент Байден стукнул кулаком по столу, когда узнал размер зарплаты пожарных США
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Президент Байден стукнул кулаком по столу, когда узнал размер зарплаты пожарных США

12:54:286/23/2021Фото: pixabay
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Глава государства пообещал в обязательном порядке увеличить им жалование.

Байден удивился зарплатам американских пожарных

На встрече с руководством Федерального управления по чрезвычайным ситуациям президент США Джо Байден узнал размер зарплат американских пожарных. После этого он стукнул кулаком по столу и пообещал увеличить специалистам их жалование.

«Должен признать, что не знал этого — федеральным пожарным платят 13 долларов в час. Моя администрация положит этому конец. Это смехотворно низкая зарплата», — заявил Байден.

Также глава Америки отметил, что стране нужно готовиться к большому числу лесных пожаров, а также иметь все доступные ресурсы борьбы с ними, наводнениями и другими стихийными бедствиями. Байден заявил, что страну ждет тяжелый сезон.

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пожарныезарплатаамерика
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