Развитие опорной сети дорог в Новосибирске – на контроле у губернатора
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Развитие опорной сети дорог в Новосибирске – на контроле у губернатора

1:05:236/23/2021Фото: pixabay.com
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Для развития любого мегаполиса важны две составляющие – строительство и развитие опорной сети автодорог и поддержание в нормальном состоянии внутренней сети улиц.

Развитие опорной сети дорог в Новосибирске – на контроле у губернатора

В центре внимания регионального Правительства – опорная сеть, заявил губернатор Андрей Травников во время специального выпуска «Вести-Новосибирск».

Глава региона перечислил ключевые проекты развития опорной сети дорог, которые уже реализованы, в стадии реализации или в планах Правительства Новосибирской области: «Это Северный обход с реконструкцией въезда в город со стороны Омска, реконструкция вылетных трасс Мочищенское шоссе, шоссе на Ленинск-Кузнецкий и на Ордынку, это внутренняя скоростная магистраль Новосибирска – четвёртый мост, а фактически целый комплекс объектов от улиц до развязок и тоннелей. Это Восточный обход, перспективный объект Южный транзит, реконструкция трассы Р-254 – участок, проходящий мимо ПЛП, на подъезде к аэропорту Толмачёво. Я уверен, что все они будут в ближайшие годы реализованы», – отметил губернатор.

Ещё одна ключевая магистраль Новосибирска, вылетная трасса с высокоинтенсивным движением, часть федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт» – Бердское шоссе. В 2019-2020 годах несколько участков этой дороги общей протяженностью более десяти километров уже были отремонтирован по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Реконструкция Бердского шоссе будет продолжена, сообщил Андрей Травников. Сегодня завершается разработка ПСД на комплекс работ: это и реконструкция отдельных участков шоссе, и строительство развязок в двух уровнях на основных перекрестах внутригородской вылетной магистрали, и ремонт ряда примыкающих улиц. Разработка ПСД и прохождение экспертизы должны быть завершены уже в этом году.

«Желаемые для нас сроки завершения работ по реконструкции – 2023 год – под запуск СКИФа в том числе. Хотя мы понимаем, что эта дорога нужна и для жителей Бердска, Искитима и многих других территорий Новосибирской области», – подчеркнул губернатор.

Напомним, что в начале июня возобновились строительно-монтажные работы на Восточном обходе. Генподрядчик готов завершить первый этап – участок протяженностью десять километров – уже осенью 2023 года, на год раньше плана. В настоящий момент готовность этого участка составляет 46 процентов: это 90 процентов земляное полотно, и 60 процентов – искусственные сооружения.

Параллельно идет реконструкция автодороги «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий» – от границы Новосибирска до пересечения с Восточным обходом. После завершения работ это будет четырёхполосная дорога категории 1Б с развязками в разных уровнях.

Первым этапом Южного транзита стало строительство Бугринского моста через Обь. Завершение всех этапов строительства данного объекта позволит увеличить пропускную способность улично-дорожной сети Новосибирска и создать условия для формирования единой системы скоростных автомагистралей города с выходами на сеть федеральных и территориальных автомобильных дорог Новосибирской области.

Второй этап Южного транзита призван обеспечить транспортную связь между автомобильными дорогами федерального значения Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт», перераспределить транспортные потоки на магистральных улицах областного центра, замкнуть создаваемое транспортное кольцо вокруг города, а также расширить мощность транспортно-логистических коридоров Запад-Восток и Север-Юг и Сибирского транзита грузо- и пассажиропотока между Юго-Восточной Азией и Западной Европой.

Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

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