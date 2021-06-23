Земляничное Суперлуние 24 июня: Как избежать неприятностей и что нужно делать в особую дату?

24 июня нам всем предстоит в последний раз в 2021 году наблюдать полнолуние, которое случится в перигее. Из-за приближения к Земле на минимальное расстояние луна в момент своего восхода будет казаться крупнее и покажется розовой. Больше Красной Луны в этом году мы не увидим.
Из-за такого необычного явления, а также потому, что в это время идет сбор первого урожая клубники и земляники, такое полнолуние часто называют Клубничной или Земляничной Луной. Не упустите момент - посмотрите на небосклон вечером.
В 21.39 по московскому времени Луна станет полной и достигнет своего 100% освещения - диск луны будет четким и круглым. Приютит полнолуние в этот раз созвездие Козерога.
Козерога относят к очень трудолюбивым знакам зодиака, с немаленькими амбициями. Значит именно в этой сфере и стоит ожидать самых активных изменений. Также само по себе полнолуние обостряет чувства и эмоции. Поэтому к рабочей и деловой активности повышенное внимание достанется личным отношениям.
Две самые важные сферы в жизни человека могут оказаться под влияние этого суперлуния.
Также напоминаем, что сейчас заканчивается двухнедельное влияние последнего солнечного затмения. В энергетическом плане это будет окончательный и завершающий этап влияния на людей кармического коридора затмений, который был открыт 26 мая и завершился 10 июня, однако влияние затмения 10 июня не ограничилось одним днем и отголоски проявлялись еще 2 недели. Сегодня этот процесс завершен. Можно сказать, что каждый подвел итоги прошлой жизни и наметил себе пути развития на будущее.
У многих на пике подъема сил и энергии проснутся лидерские качества и захочется покомандовать всеми. Лучше оставить эту идею и заняться решение оставшихся нерешенных проблем и задач. Если вы правильно распорядитесь своими силами, то сможете существенно укрепить свое положение.
В личных отношениях на поверхности окажутся самые проблемные места и вы сможете понять, над чем нужно усиленно поработать. Самое главное в порыве эмоций не дать волю своим словам - можно будет наговорить непоправимых вещей, от осознания которых в последствии вы сами будет с неприятным осадком на душе. Следите за тем, что вы говорите сгоряча.
Внимательно отнеситесь к тому, что сейчас происходит с вами. Не стоит начинать новых переговоров и давать обещаний Общение будет крайне напряженным. Не принимайтесь за новые проекты. Неблагоприятное время для смены места работы и жительства. Откажитесь от операций, если их можно отложить, не посещайте косметолога и стоматолога.