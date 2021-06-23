Провалы по-бердски: Колодцы коллектора вспучиваются наружу на ул. Рогачева в Бердске. Смотрите фото
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Провалы по-бердски: Колодцы коллектора вспучиваются наружу на ул. Рогачева в Бердске. Смотрите фото

1:36:416/23/2021,Маргарита МартыноваФото: Курьер. Среда. Бердск
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"Похоже, что идет смещение грунта, колодцы оказались над дорогой. Что там происходит в Земле, непонятно. Один колодец КБУ уже понизили",- прокомментировал вице-мэр Владимир Захаров.

На улице Рогачева в Бердске просел асфальт

Водители микрорайона бьют тревогу и просят «Курьер. Среда. Бердск» разобраться, что случилось с колодцами коллектора. Как сообщили автолюбители сегодня, 23 июня, на улице Рогачева в Бердске перегорожена проезжая часть — в двух местах колодцы коллектора оказались выше уровня асфальтового покрытия. Произошло проседание грунта.

- Похоже, что идет смещение грунта, колодцы оказались над дорогой. Что там происходит в Земле, непонятно. Один колодец КБУ уже понизили. Бетон должен схватиться. В ближайшие дни сделают второй. Барьеры стоят как временная мера, будем асфальтировать потом. Ищем подрядчика, - рассказал вице-мэр Бердска Владимир Захаров.

В МУП КБУ Бердска рассказали, что эти колодцы глубиной 6 метров располагаются на бетонной подушке.
- В результате просадки грунта опустился асфальт на дороге. До конца недели сделаем второй колодец. Всё вскроем, восстановим кирпичную кладку и забетонируем. Делаем как следует, надеемся, что надолго,- рассказали в МУП КБУ.

КБУ Бердска сделал один колодец

До конца недели обещают сделать второй колодец

Пока движение по улице Рогачева затруднено

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