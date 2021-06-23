Как быстро поглотит Сибирь индийский штамм коронавируса: На 11 самых главных вопросов о COVID-19 ответил вирусолог Сергей Нетесов

По всей России начинается рост заболеваемости, и паника нарастает как среди обычных людей, так и на разных уровнях власти: в Москве фактически стартовали первые этапы обязательной вакцинации, например, теперь в ряде организаций и предприятий не менее 60% работников должны быть вакцинированы, а также говорят о ревакцинации. Много опасений вызывает и новый индийский штамм — с его повышенной заразностью связывают нынешний, июньский рост заболеваемости. И действительно: в период второй волны заболеваемости коронавирусом зимой в Москве заболевало по 7-8 тысяч человек в сутки, а в июне этого года — уже до 9 000 в сутки.
В Новосибирской области ситуация аналогичная — количество новых случаев заражения сравнимы со второй волной коронавируса. Вероятно, идет третья волна: ответы на все волнующие вопросы об индийском варианте, о ревакцинации, о падении уровня антител и о вакцине от коронавируса для детей дал вирусолог, профессор Новосибирского государственного университета и бывший заместитель директора Государственного научного центра «Вектор» Сергей Нетесов в эксклюзивном интервью редакции «Курьер. Среда. Бердск».
- Насколько опасен индийский вариант коронавируса?
- Он быстрее и эффективнее – примерно в полтора раз - распространяется, быстрее вызывает заболевание и похоже, вакцины от него защищают немного хуже, чем от прежнего штамма. Ситуация такова, что официальных данных по его присутствию в Сибири пока нет. Но в Санкт-Петербурге он уже является причиной более 80% случаев коронавирусных заболеваний, причем это уже длится недели две. В Москве — половину случаев. Поскольку у нас самолетов в Москву и Санкт-Петербург каждый день летает от 5 до 10, то понятно, что этот штамм должен был к нам попасть. Поскольку у нас начался подъем заболеваемости, то это может быть обусловлено тремя причинами: первая - очень мало людей в последние 2-3 недели носят маски, вторая — в Новосибирск попал этот новый вариант, и третья – прошли массовые мероприятия под названием «последний звонок». Точные данные про индийский вариант мы получим, когда они будут представлены на специализированных сайтах. Но, судя по подъему заболеваемости, это очень, очень вероятно. Анализы будут, я думаю, еще через неделю, и то, если их разрешит публиковать Роспотребнадзор.
- Почему это так?
- В Новосибирске единственная организация, которая секвенирует геномы изолятов коронавируса, это ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор», и он это занимается этим не конкретно сейчас, а еще с зимы прошлого года, то есть он делает это уже полтора года. Так что давайте подождем точных результатов, но, судя по всему, этот вариант до нас добрался.
- Что значит, что мы не спешим бороться с вирусом?
- Я сейчас прошел пообедать в Академгородке. Практически никто не носит масок на улицах, в магазинах — меньшинство, хорошо, если половина людей. Это что, борьба с эпидемией? Мы не вакцинируемся. Это что, борьба? Мы что с ним боремся, по ночам, под одеялом? Есть два способа борьбы: средства защиты и средства профилактики. Так вот, мы ни тем, ни этим практически сейчас не пользуемся. Есть пассивный метод профилактики - ношение масок. Эффективность - 70%. Но вы все равно можете заразиться от членов вашей семьи, поскольку вы дома масок не носите. Кроме того, вы общаетесь в ресторанах, в кафе со своими знакомыми? Это на улице маска, если вы ее носите, защищает вас на 70%, а в кармане маска вас не защищает. Вот, что я имел в виду под словами «мы не боремся».
- В СМИ пишут, что разрабатывается детская вакцина от коронавируса, это правда?
- Сейчас речь идет о другой ситуации: ту же вакцину «Спутник V» проверяют на уже более младшем возрасте, от 7 до 12 лет. Это не означает, что она разрабатывается. Просто идут испытания существующей вакцины "Спутник V". Насколько я знаю, аналогичные испытания будут идти и для "ЭпиВакКороны", и для "КовиВака". Это та же вакцина, просто будут идти дополнительные испытания.
- Вакцина для детей от COVID-19 действительно необходима?
- Если мы не хотим, чтобы дети болели, а такие заболевания регистрируются, мы должны разрабатывать вакцину для детей. Если мы хотим, чтобы они болели, давайте не будем разрабатывать никаких вакцин для детей.
- Когда «Спутник V» будет ставить детям, он будет безопасен для них?
- У нас в стране, как и в других странах, есть специализированная организация - Минздрав. Такие организации есть во всех странах, в Израиле, в Соединенных Штатах, в ЕС и т.д.. Они разрабатывают программы испытаний для таких вакцин. Полная программа испытаний предусматривает отслеживание вплоть до детородного возраста, но дело в том, что сейчас уже вакцина "Спутник V" применяется на молодежи с 18 лет. И через 2-3 года будет ясно, влияет она на репродукцию или не влияет, хотя теоретически она влиять не должна. С огромной степенью вероятности она не влияет, поскольку, во-первых, она основана на аденовирусе, которыми люди болеют все абсолютно, начиная с детского возраста и кончая стариками. Во-вторых, в вакцинном аденовирусе удалена часть генома, из-за которого он не может не то что вызывать серьезные заболевания у людей, но и размножаться в человеческом организме не может. Поэтому ожидания таковы – практически точно данная вакцина успешно пройдет эти испытания, но они в любом случае должны быть проведены.
- Будут ли в будущем ставить вакцину детям, которые младше 7 лет?
- Есть несколько ступеней оценки вакцины: испытания 1-2 фазы проводят на добровольцах от 22 до 30-35 лет. Если эти испытания 1-2 фазы прошли нормально, то проводится третья фаза испытаний на людях от 18 до 65 лет. Если этот этап проходит нормально, то верхнюю границу отодвигают и включают в нее людей старше 65 лет. Если и эти испытания проходят нормально, то вакцину испытывают на детях от 7 до 18 лет. Если на них все проходит нормально, то испытывают на детях от 1 года до 7 лет. Все идет ступенчато, такая схема разработана много лет назад.
- Будут ли добавляться противопоказания к вакцине?
- Это вопрос примерно такого типа: «А встречусь ли я завтра с молодым человеком, которого полюблю на всю оставшуюся жизнь?». Точного ответа заранее дать на него невозможно. Может так случиться, что люди с определенными хроническими заболеваниями добавятся в список тех, кому вакцина противопоказана. А может случиться наоборот, что снимется ряд противопоказаний, потому что сейчас их, это на мой взгляд, чересчур много. Потому что в список тех, кому вакцина противопоказана, попали люди с такими заболеваниями, у которых точно тяжесть заболевания коронавирусом будет очень большая, и вероятность смертельного исхода большая. И я лично огорчен, видя там такие противопоказания. Такое ощущение, что людей с некоторыми хроническими заболеваниями у нас хотят загробить немножечко пораньше, чем остальных.
- Рядом со списком с противопоказаниями есть графа «относиться с осторожностью». Кто именно должен относиться с осторожностью к прививке и принимать решение: сам человек, его врач, его работодатель?
- В идеале, это должен решать сам человек вместе со своим лечащим врачом на основе открытой и доступной информации. Но как правило или человек сам решает, или он подчиняется врачу, и диалога нет. Разумный человек будет сам все читать, рыться в литературе, а потом это все обсуждать с врачом, которому он доверяет, если есть что обсуждать, конечно. Я знаю реальный случай: пожилому человеку врач сказал, что ему вакцинироваться не стоит, поскольку есть противопоказания, и возможна серьезная пост-вакцинальная реакция типа аллергии. Ну он и не стал прививаться. Через примерно месяц заболел коронавирусной инфекцией и умер. А от вакцины он бы не умер и был бы защищен.
- После того, как человек переболел коронавирусом, уровень антител падает и он может заболеть вновь. Почему при прививке такого не происходит?
- Уровень антител падает и после вакцинации тоже, уж поверьте, я принимал участие как руководитель и как консультант в двух реальных испытаниях вакцин в 1990-е и 2000-е годы. Ситуация такова, что сейчас среди переболевших вторично заболевает, быть может, один человек на полмиллиона. Примерно такая же частота после вакцинации, причем от разных вакцин эта частота разная. Наконец, еще один момент. Дело в том, что люди, вакцинированные в прошлом году, вели себя куда более осторожно, чем они ведут себя в этом году. Есть поведенческая разница. А поскольку есть такая поведенческая разница, то сравнивать результаты, полученные в прошлом году и в этом, надо очень осторожно. Таким образом, спорных моментов очень много, и ответ на такие вопросы могут давать лишь профессионалы: вакцинологи и иммунологи.
- В Москве сейчас ведется кампания по ревакцинации. Вице-президент Татьяна Голикова призвала ставить вакцину повторно каждые полгода. Имеются ли научные основания для ревакцинации?
- Клинические испытания третьей фазы начались 9 сентября 2020 года. Год еще не прошел. Тогда как можно говорить о ревакцинации точно? Это безосновательное утверждение. Не прошло еще и года ни для одного человека, который официально был вакцинировал вакциной "Спутник V" в результате испытаний третьей фазы. Гинцбург — ученый, вакцинолог, иммунолог — такого не сказал. Им сказано следующее: «Вместо модернизации вакцины под новые штаммы, ученый предложил пойти другим путем: если уровень антител упадет после вакцинации, то его можно будет вновь повысить препаратом «Спутник Лайт». Но это сказано со словом «если». А в реале это надо вначале тщательно проверить в ходе всё тех же клинических испытаний и опубликовать эти данные.