Заявление в полицию написал давший ремня танцующим в пять утра девушкам прохожий. Смотрите видео

Житель Челябинска, который избил компания девушек ремнем, написал на них встречное заявление. Он просит привлечь дам к ответственности за нарушение тишины в ночное время. В настоящее время проводится проверка.
Напомним, все произошло еще 20 июня. Тогда. В одном из районов города компания девушек около пяти утра начала курить кальян и танцевать прямо во дворе жилого дома. Молодому человеку это не понравилось, он схватил ремень, вышел на улицу и отхлестал нарушительниц покоя. Все сопровождалось громким криком и нецензурной бранью. После этого одна из участниц конфликта написала на него заявление в полицию.