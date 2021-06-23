Заявление в полицию написал давший ремня танцующим в пять утра девушкам прохожий. Смотрите видео
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Заявление в полицию написал давший ремня танцующим в пять утра девушкам прохожий. Смотрите видео

1:40:346/23/2021Фото: pixabay
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Мужчина обвинил их в нарушении общественного покоя.

Челябинец избил девушек ремнем за танцы ночью


Житель Челябинска, который избил компания девушек ремнем, написал на них встречное заявление. Он просит привлечь дам к ответственности за нарушение тишины в ночное время. В настоящее время проводится проверка.

Напомним, все произошло еще 20 июня. Тогда. В одном из районов города компания девушек около пяти утра начала курить кальян и танцевать прямо во дворе жилого дома. Молодому человеку это не понравилось, он схватил ремень, вышел на улицу и отхлестал нарушительниц покоя. Все сопровождалось громким криком и нецензурной бранью. После этого одна из участниц конфликта написала на него заявление в полицию.

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