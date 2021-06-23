Магнитные бури конца июня 2021: даты и сила геоударов

Завершается первый летний месяц, который в плане насыщенности геоударами выдался более спокойным по сравнению с маем 2021 года. В июне была только одна мощная буря продолжительностью два дня. осталось пережить еще одну магнитную бурю.
Ее начало прогнозируется на вечер 25 июня и продлится она 24 часа. Мощность геомагнитных колебаний будет на уровне 3-4 балла.
Больше всего страдают от воздействия магнитных бурь люди с хроническими и острыми болезнями сердца и нервно системы. А как в последнее время говорят врачи - и те, кто недавно перенес коронавирусную инфекцию, последствиями которой стало повреждение нервных окончаний. Именно на них в первую очередь воздействуют магнитные колебания, вызывая боли и недомогания.
Магнитные бури обостряют уже имеющиеся заболевания, а потому люди, обладающие хорошим здоровьем не ощущают на себе воздействия негативного последствия солнечного ветра.
Специфического лечения метеозависимости не существует. Среди рекомендаций самыми актуальными остаются:
- ограничение физической нагрузки, больше периодов отдыха
- пешие прогулки в течение дня и перед сном
- нормализация питания
- отказ от вредных привычек и тяжелых продуктов, в том числе от напитков, негативно влияющих на сосуды: кофе, крепкого чая, алкоголя и энергетических напитков
- нормализация времени сна
- ограничение стрессов
Если вы с трудом засыпаете, попробуйте вечером ограничить время просмотра телевизора и сидения в гаджетах. Займитесь любимым хобби, которое вас будет успокаивать. Можно принимать курсами лекарственные успокаивающие травы в виде чая или лечебных настоек.