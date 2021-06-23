Магнитные бури конца июня 2021: даты и сила геоударов
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Магнитные бури конца июня 2021: даты и сила геоударов

3:20:476/23/2021Фото: pxhere
0

Магнитные бури обостряют уже имеющиеся заболевания, а потому люди, обладающие хорошим  здоровьем не ощущают на себе воздействия негативного последствия солнечного ветра.

солнце
Последняя буря месяца придет 25 июня

Завершается первый летний месяц, который в плане насыщенности геоударами выдался более спокойным по сравнению с маем 2021 года. В июне была только одна мощная буря продолжительностью два дня. осталось пережить еще одну магнитную бурю.

Ее начало прогнозируется на вечер 25 июня и продлится она 24 часа. Мощность геомагнитных колебаний будет на уровне 3-4 балла.

Больше всего страдают от воздействия магнитных бурь люди с хроническими и острыми болезнями сердца и нервно системы. А как в последнее время говорят врачи - и те, кто недавно перенес коронавирусную инфекцию, последствиями которой стало повреждение нервных окончаний. Именно на них в первую очередь воздействуют магнитные колебания, вызывая боли и недомогания.

Магнитные бури обостряют уже имеющиеся заболевания, а потому люди, обладающие хорошим  здоровьем не ощущают на себе воздействия негативного последствия солнечного ветра.

Специфического лечения метеозависимости не существует. Среди рекомендаций самыми актуальными остаются:


  • ограничение физической нагрузки, больше периодов отдыха
  • пешие прогулки в течение дня и перед сном
  • нормализация питания
  • отказ от вредных привычек и тяжелых продуктов, в том числе от напитков, негативно влияющих на сосуды: кофе, крепкого чая, алкоголя и энергетических напитков
  • нормализация времени сна
  • ограничение стрессов

Если вы с трудом засыпаете, попробуйте вечером ограничить время просмотра телевизора и сидения в гаджетах. Займитесь любимым хобби, которое вас будет успокаивать. Можно принимать курсами лекарственные успокаивающие травы в виде чая или лечебных настоек.

Названа самая неверная женщина по знаку Зодиака
Хиллари Клинтон сделала заявление о Путине после саммита в Женеве
Хиллари Клинтон высказалась о поведении Путина на саммите
Прокуратура всерьез взялась за Ани Лорак: что сделала певица
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
За Ани Лорак взялась прокуратура: что «натворила» певица
В кого превратилась Уварова: актриса стала неузнаваемой
«Больше нет сил»: экс-жена Аршавина простилась со всеми
Стало известно, почему Губерниев издевался над Бузовой
магнитная буряметеозависимостьпрогноз магнитных бурь
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы справляетесь с недомоганием?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскЗдоровые зубы - здоровый человек! Стоматология в Бердске
    3:22:16 6/23/2021
    Здоровые зубы - здоровый человек! Стоматология в Бердске
    Магнитные бури конца июня 2021: даты и сила геоударов
    3:20:47 6/23/2021
    Магнитные бури конца июня 2021: даты и сила геоударов
    4 млн доз вакцины «Спутник Лайт» отправят в регионы России до 25 июня 2021
    3:18:34 6/23/2021
    4 млн доз вакцины «Спутник Лайт» отправят в регионы России до 25 июня 2021
    Переболевшая коронавирусом замминистра Новосибирской области Елена Аксенова поставила прививку против COVID-19
    3:10:24 6/23/2021
    Переболевшая коронавирусом замминистра Новосибирской области Елена Аксенова поставила прививку против COVID-19
    Поздравления в Международный день кооперации 3 июля 2021 для самых предприимчивых
    3:07:24 6/23/2021
    Поздравления в Международный день кооперации 3 июля 2021 для самых предприимчивых
    Одежду с изображением Гитлера запретят носить в России
    3:03:15 6/23/2021
    Одежду с изображением Гитлера запретят носить в России
    Футболисты Сафонов и Ионов вернутся в расположение "Краснодара" после провального поражения на Евро-2020
    2:42:03 6/23/2021
    Футболисты Сафонов и Ионов вернутся в расположение "Краснодара" после провального поражения на Евро-2020
    Лайма Вайкуле кардинально сменила имидж: Певица стала брюнеткой с рваной челкой
    2:34:36 6/23/2021
    Лайма Вайкуле кардинально сменила имидж: Певица стала брюнеткой с рваной челкой
    Земляничное Суперлуние 24 июня: Как избежать неприятностей и что нужно делать в особую дату?
    2:20:36 6/23/2021
    Земляничное Суперлуние 24 июня: Как избежать неприятностей и что нужно делать в особую дату?
    БердскКак быстро поглотит Сибирь индийский штамм коронавируса: На 11 самых главных вопросов о COVID-19 ответил вирусолог Сергей Нетесов
    2:16:13 6/23/2021
    Как быстро поглотит Сибирь индийский штамм коронавируса: На 11 самых главных вопросов о COVID-19 ответил вирусолог Сергей Нетесов