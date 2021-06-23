Как 5 тысячам подросткам получить "белую" зарплату летом-2021, рассказал ПФР
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Как 5 тысячам подросткам получить "белую" зарплату летом-2021, рассказал ПФР

6:08:476/23/2021Фото: pixabay.com
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Подросткам предлагаются вакансии из различных сфер занятости. Они могут поработать в архивах, библиотеках, в качестве подсобных рабочих, в курьерских службах.

Подросткам о летнем трудоустройстве

Будущую пенсию можно начать формировать уже во время летней подработки при официальном трудоустройстве и наличии «белой» заработной платы.

По данным Министерства труда и социального развития Новосибирской области в регионе в летний период текущего года предполагается официально трудоустроить более 5 тысяч школьников. Подросткам предлагаются вакансии из различных сфер занятости. Они могут поработать в архивах, библиотеках, в качестве подсобных рабочих, в курьерских службах, попробовать себя в роли промоутеров, помощников вожатых и т.д. Для трудоустройства необходимо обращаться в центры занятости населения по месту жительства. При себе подросток должен иметь паспорт, СНИЛС, справку о пройденной медкомиссии, подписанное разрешение от родителей или опекунов, реквизиты банковского счета. Более подробную информацию о летнем трудоустройстве несовершеннолетних можно получить в центрах занятости населения.

Помимо этого нужно помнить, что летняя подработка при условии официального трудоустройства, может послужить «стартом» для формирования будущей пенсии. А для того, чтобы сведения о работе нашли свое отражение на индивидуальном лицевом счете в системе обязательного пенсионного страхования, необходимо иметь регистрацию в ПФР. Подтверждением данной регистрации является СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого счета. Стоит отметить, что у большинства подростков региона он уже есть, так как регистрацией детей и подростков в системе обязательного пенсионного страхования специалисты органов ПФР занимаются уже не первый год. Если же у подростка нет до сих пор СНИЛСа, то подать заявление могут как родители, так с 14 лет и он сам. Для этого необходимо с паспортом обратиться в МФЦ или в любую клиентскую службу ПФР региона, заранее записавшись на прием и указав цель визита.

Напомним, что СНИЛС присваивается один раз и на всю жизнь. На лицевом счете учитываются все данные об уплаченных работодателем страховых взносах и сведения о стаже в течение всей трудовой жизни. Эта информация и будет в будущем учитываться при назначении пенсии.

Летние подработки или подработки во время учебы при условии официального трудоустройства и наличия «белой» заработной платы помогут молодым людям в формировании будущей пенсии. От стажа и зарплаты зависит количество пенсионных коэффициентов, которые можно заработать в течение всей трудовой жизни, начиная с первых ее дней. А от количества пенсионных коэффициентов напрямую зависит размер пенсии.

Следить же за формированием своей будущей пенсии можно через Личный кабинет на портале госуслуг либо сайте ПФР. Весь трудовой вклад отражается на «пенсионном» счете.

Также обращаем внимание, что если подросток ранее не был трудоустроен, работодатель заведет на него трудовую книжку. С 2021 года тем, кто устраивается на работу впервые, трудовая книжка оформляется только в электронном виде.

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