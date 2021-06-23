Футболисты Сафонов и Ионов вернутся в расположение "Краснодара" после провального поражения на Евро-2020
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Футболисты Сафонов и Ионов вернутся в расположение "Краснодара" после провального поражения на Евро-2020

2:42:036/23/2021Фото: pixabay
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В родном клубе их ждут после нескольких дней отдыха.

Футболисты Краснодара возвращаются в свой клуб

Вратарь Матвей Сафронов и полузащитник Алексей Ионов, которые выступают за футбольный клуб «Краснодар» через несколько дней приступят к тренировкам после провального проигрыша на Чемпионате Европы по футболу. Напомним, сборная России проиграла Дании со счетом 1:4. в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы. По итогам групповой стадии национальная команда заняла четвертое место в таблице группы B и не вышла в плей-офф турнира.

В футбольном клубе ждут возвращения своих игроков в самые ближайшие дни. Возможно, они успеют на часть первого сбора. Сафонов принял участие в двух встречах национальной команды против сборных Финляндии (1:0) и Дании. Ионов не провел ни одного матча на турнире.

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