Переболевшая коронавирусом замминистра Новосибирской области Елена Аксенова поставила прививку против COVID-19

В пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области сообщили о том, что замглавы ведомства Елена Аксенов сделала прививку против коронавируса. Отметим, что министр вакцинировалась спустя шесть месяцев после того, как перенесла коронавирус.
- Я три месяца назад проверяла уровень антител <к коронавирусу>, у меня тогда были антитела – иммуноглобулины G – в хорошем титре. Но, с учетом того, что сейчас прошло больше шести месяцев после перенесенного коронавируса, я приняла решение о вакцинации без контроля уровня титров», – сообщила Елена Аксенова.
В минздраве напомнили, что в регионе действует почти 100 пунктов вакцинации от ковида. По предприятиям ездят выездные прививочные бригады.