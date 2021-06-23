Переболевшая коронавирусом замминистра Новосибирской области Елена Аксенова поставила прививку против COVID-19
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Переболевшая коронавирусом замминистра Новосибирской области Елена Аксенова поставила прививку против COVID-19

3:10:246/23/2021Фото: Минздрав НСО
0

Чиновница привилась спустя шесть месяцев после перенесенного ковида.

Аксенова привилась от ковида
Сюжет: Третья волна коронавируса
Как быстро поглотит Сибирь индийский штамм коронавируса: На 11 самых главных вопросов о COVID-19 ответил вирусолог Сергей Нетесов

Как быстро поглотит Сибирь индийский штамм коронавируса: На 11 самых главных вопросов о COVID-19 ответил вирусолог Сергей НетесовПочему через полгода после перенесенного коронавируса антитела становятся выше, ответил вирусолог Сергей НетесовЕщё 84 новости

В пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области сообщили о том, что замглавы ведомства Елена Аксенов сделала прививку против коронавируса. Отметим, что министр вакцинировалась спустя шесть месяцев после того, как перенесла коронавирус.

- Я три месяца назад проверяла уровень антител <к коронавирусу>, у меня тогда были антитела – иммуноглобулины G – в хорошем титре. Но, с учетом того, что сейчас прошло больше шести месяцев после перенесенного коронавируса, я приняла решение о вакцинации без контроля уровня титров», – сообщила Елена Аксенова.

В минздраве напомнили, что в регионе действует почти 100 пунктов вакцинации от ковида. По предприятиям ездят выездные прививочные бригады.

Что ожидает людей, привитых «Спутником V»: мнение Минздрава
Человек стареет рывками: вот три точных возраста
Посмешище: самые нелепые наряды лбимых звезд (фото)
Алсу показала сына: не зря так долго его скрывала (видео)
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Почему болеют Covid-19 после вакцинации: врач не стал молчать
Какой «сюрприз» может ожидать привитых «Спутником V»
Проценко сделал заявление о бесплодии после вакцинации
Привитым от COVID россиянам сказали, какая опасность их ждет
прививкаКовид вакцина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Собираетесь прививаться?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Переболевшая коронавирусом замминистра Новосибирской области Елена Аксенова поставила прививку против COVID-19
    3:10:24 6/23/2021
    Переболевшая коронавирусом замминистра Новосибирской области Елена Аксенова поставила прививку против COVID-19
    Поздравления в Международный день кооперации 3 июля 2021 для самых предприимчивых
    3:07:24 6/23/2021
    Поздравления в Международный день кооперации 3 июля 2021 для самых предприимчивых
    Одежду с изображением Гитлера запретят носить в России
    3:03:15 6/23/2021
    Одежду с изображением Гитлера запретят носить в России
    Футболисты Сафонов и Ионов вернутся в расположение "Краснодара" после провального поражения на Евро-2020
    2:42:03 6/23/2021
    Футболисты Сафонов и Ионов вернутся в расположение "Краснодара" после провального поражения на Евро-2020
    Лайма Вайкуле кардинально сменила имидж: Певица стала брюнеткой с рваной челкой
    2:34:36 6/23/2021
    Лайма Вайкуле кардинально сменила имидж: Певица стала брюнеткой с рваной челкой
    Земляничное Суперлуние 24 июня: Как избежать неприятностей и что нужно делать в особую дату?
    2:20:36 6/23/2021
    Земляничное Суперлуние 24 июня: Как избежать неприятностей и что нужно делать в особую дату?
    БердскКак быстро поглотит Сибирь индийский штамм коронавируса: На 11 самых главных вопросов о COVID-19 ответил вирусолог Сергей Нетесов
    2:16:13 6/23/2021
    Как быстро поглотит Сибирь индийский штамм коронавируса: На 11 самых главных вопросов о COVID-19 ответил вирусолог Сергей Нетесов
    БердскЖителя Бердска обвиняют в вымогательстве 314 000 рублей и коньяка у главы Федерального казначейства Новосибирской области
    2:01:17 6/23/2021
    Жителя Бердска обвиняют в вымогательстве 314 000 рублей и коньяка у главы Федерального казначейства Новосибирской области
    Подруга-убийца 20-летней вожатой пыталась покончить с собой из-за травли коллег и ребят в лагере Подмосковья. Новые подробности трагедии
    1:48:59 6/23/2021
    Подруга-убийца 20-летней вожатой пыталась покончить с собой из-за травли коллег и ребят в лагере Подмосковья. Новые подробности трагедии
    Заявление в полицию написал давший ремня танцующим в пять утра девушкам прохожий. Смотрите видео
    1:40:34 6/23/2021
    Заявление в полицию написал давший ремня танцующим в пять утра девушкам прохожий. Смотрите видео