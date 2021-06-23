4 млн доз вакцины «Спутник Лайт» отправят в регионы России до 25 июня 2021
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4 млн доз вакцины «Спутник Лайт» отправят в регионы России до 25 июня 2021

3:18:346/23/2021Фото: pixabay.com
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Вместе с тем руководителям регионов рекомендовано обеспечить формирование достаточного резерва коечного фонда, а также продолжать информировать граждан о возможности сделать прививку.

Михаил Мишустин поручил выделить дополнительные средства на лечение больных с коронавирусом
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Своевременная медицинская помощь, лекарственное обеспечение, достаточное количество мест в больницах, вакцинация - эти и другие вопросы вошли в список поручений, которые утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин по итогам заседания координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, которое состоялось 17 июня.

Так, Минфин и Минздрав должны обеспечить дополнительное выделение средств из резервного фонда Правительства на оказание медицинской помощи людям, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. Деньги будут направлены в территориальные фонды обязательного медицинского страхования.

Минфину и Минздраву также поручено обеспечить выделение средств из резервного фонда Правительства на приобретение лекарств для больных с коронавирусом. Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Все необходимые препараты им выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

На заседании координационного совета Михаил Мишустин отметил, что необходимо обеспечить полную готовность системы здравоохранения к новым вызовам. В этой связи Минпромторгу поручено принять меры к формированию необходимого запаса кислорода в больницах и до 30 июня доложить в Правительство о результатах этой работы.

Минздраву дано поручение совместно с правительство Москвы проработать вопрос целесообразности перепрофилирования федеральных медицинских организаций для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией. О результатах нужно доложить в Правительство до 1 июля.

Вместе с тем руководителям регионов рекомендовано обеспечить формирование достаточного резерва коечного фонда, а также продолжать информировать граждан о возможности сделать прививку.

«Люди должны получать всю необходимую информацию о том, насколько опасен коронавирус, каковы его последствия, как можно защитить себя и родных от заражения и, конечно, где можно сделать прививки», – сказал Председатель Правительства. Он также напомнил, что по поручению Президента в каждом регионе организована бесплатная вакцинация для всех желающих. «В то время как в других странах стоят в очередях и готовы платить большие деньги или ехать за границу, чтобы сделать прививку, у наших граждан есть такая возможность», – отметил Михаил Мишустин.

Есть в списке поручения, касающиеся вакцинации. Сейчас это особенно важный вопрос. Минздраву, Минобрнауки и Роспотребназдору поставлена задача представить позицию о сроках и порядке вакцинации граждан, переболевших коронавирусом, а также о ревакцинации тех, кто уже делал прививку от коронавируса. Для них необходимо определить сроки, в течение которых сохраняется действие прививки.

Кроме того, Росрезерв, Минздрав и Минфин до 25 июня должны внести в Правительство проект распоряжения о поставке еще не менее 4 млн доз вакцины «Спутник Лайт» в российские регионы.

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