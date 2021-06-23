Здоровые зубы - здоровый человек! Стоматология в Бердске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Здоровые зубы - здоровый человек! Стоматология в Бердске

3:22:166/23/2021Фото: pixabay.com
0

А здоровье зубов зависит только от их «владельца».

Здоровые зубы - здоровый человек! Стоматология в Бердске
Улыбка является чуть ли не основополагающей частью внешнего образа человека. И, конечно же, её красота напрямую зависит от её состояния здоровья. Поэтому очень важно своевременно обращаться к специалистам при возникновении малейшего дискомфорта. Халатное отношение к зубам может обернуться боком и привести
не только физические страдания, но и значительно испортить внешний облик. Чтобы поддерживать здоровье зубов вовсе не обязательно далеко ехать – в Бердске имеется достаточно стоматологических клиник с новым, усовершенствованным оборудованием, предлагающих клиентам широкий спектр услуг по доступным ценам.

К стоматологу как на работу!
Не реже одного раза в полгода необходимо проводить комплексное обследование полости рта – специалисты ознакомят вас с имеющимися проблемами и проконсультируют в вопросах профилактики. Современная стоматология учитывает не только факт лечения кариеса и пародонта, но и заботится об эстетической стороне вопроса – в клинике вы можете подобрать, к примеру, материалы пломбы, ничем не отличающиеся по внешним признакам от ваших зубов и не беспокоиться о том, что дырочка даже на переднем зубе испортит вашу улыбку. Или, к примеру, установить ортодентические скобы для коррекции неровности зубов из удобных материалов, безболезненных и не доставляющих дискомфорта при носке.
Пробуем имплантацию

Также в Бердске вы можете произвести более серьезную услугу – имплантацию зуба. Эта процедура часто бывает единственным выходом для восстановления функциональности утраченного зуба. Установка импланта – сложный процесс, требующий специального оборудования
и наличия определенных навыков у специалиста.
К преимуществам имплантации можно отнести восстановление жевательной функции, продолжительный срок службы импланта и эстетическую сторону.
Белые, как снег
Популярной в последнее время становится услуга отбеливания зубов. С помощью специальных составов стоматологи помогут вам безопасно и за короткий срок поднять тон ваших зубов на более, чем десять единиц, подарив вам голливудскую улыбку и уверенность в своем внешнем виде.
На правах рекламы. Фото с www.pixabay.com
Made on
Tilda
Как уйти в отпуск на целый год: совет эксперта
Матвиенко жестко высказалась о футбольной политике в стране
Режим чрезвычайной ситуации: ситуация в Благовещенске плачевная
Вакцина, которую можно использовать неограниченное количество раз
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Дочь министра обороны РФ показала себя во всей красе
Врачи описали новые симптомы, характерные для индийского штамма
Люди с какой группой крови обладают самым сильным иммунитетом
Почему переболевшие COVID-19 чувствуют запах гнили: вывод врачей
удалить зуб в Бердскестоматология бердск
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться