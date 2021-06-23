Почему привитые заражаются коронавирусом, раскрыл секрет вирусолог
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Почему привитые заражаются коронавирусом, раскрыл секрет вирусолог

3:32:136/23/2021Фото: pixabay
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Специалисты считают, что в этом может быть виноват иммунный ответ и правила транспортировки вакцины.

Заразиться коронавирусом повторно возможно
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Вирусологи считают, что заразиться коронавирусом после прививки возможно – риск создает иммунный ответ организма, который проявляется индивидуально. Также риск повторного заражения зависит от того, насколько соблюдаются условия хранения вакцины.

«Заболеть после вакцинации возможно, особенно в нынешней ситуации, когда в популяции есть штаммы с повышенной заразностью, например британский, индийский. Но заболевание будет протекать в ослабленной форме, и удастся избежать тяжелых последствий», — сообщил РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

А вот другой специалист, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов считает, что все зависит от условий хранения вакцины.

«И выработка <самой вакцины>, и все процедуры, которые с этим связаны, и холодовая цепочка при доставке — все это при каких-то проколах может сыграть роль. Если все это безупречно, то у нас остается фактор индивидуальных особенностей иммунной системы», — констатировал Чепурнов.

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