Какой препарат строго на строго запрещено принимать перед вакцинацией против коронавируса, стало известно

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о новых исследованиях, которые показали, что перед вакцинацией от коронавируса не следует применять антигистаминные препараты – показаний к их приему никаких нет. Такие лекарства могу замаскировать проявление анафилактического шока в случае сильной аллергической реакции у человека.
«Новые научные данные продемонстрировали, что перед прививкой антигистаминные не показаны», — сказал врач-инфекционист.
Отметим, что и в этом случае есть исключения – люди, страдающие аллергическими заболеваниями и которым показан прием антигистаминных препаратов на постоянно основе.