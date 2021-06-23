Какой препарат строго на строго запрещено принимать перед вакцинацией против коронавируса, стало известно
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23.06
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Какой препарат строго на строго запрещено принимать перед вакцинацией против коронавируса, стало известно

3:39:356/23/2021Фото: pixabay
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Они могут скрыть проявление анафилактического шока при сильной аллергической реакции.

Принимать противоаллергические препараты перед вакциной не следует
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о новых исследованиях, которые показали, что перед вакцинацией от коронавируса не следует применять антигистаминные препараты – показаний к их приему никаких нет. Такие лекарства могу замаскировать проявление анафилактического шока в случае сильной аллергической реакции у человека.
«Новые научные данные продемонстрировали, что перед прививкой антигистаминные не показаны», — сказал врач-инфекционист.

Отметим, что и в этом случае есть исключения – люди, страдающие аллергическими заболеваниями и которым показан прием антигистаминных препаратов на постоянно основе.

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Принимали антигистаминные перед прививкой?

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