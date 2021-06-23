Из окна 7-этажа больницы в Новосибирске выпал пациент кардиологии
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Из окна 7-этажа больницы в Новосибирске выпал пациент кардиологии

3:43:396/23/2021Фото: pixabay
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Мужчина скончался на месте от полученных тяжелых травм.

Пациент больницы разбился, упав с 7 этажа

Вчера, 22 июня, в Новосибирске произошла трагедия. Там под окнами одного из корпусов городской клинической больницы №1 нашли тело мужчины. На место сразу же были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Они установили личность погибшего – выяснилось. Что это 42-летний пациент этой больницы.

— Мужчина перенес острый инфаркт миокарда и находился на лечении в больнице с 19 июня. Выпал с 7-го этажа из окна здания 7-го корпуса, — сообщили стражи порядка.

В настоящее время проводится проверка устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Министерстве здравоохранения региона подтвердили трагический случай и отметили, что всеми вопросами сейчас занимаются следователи.

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