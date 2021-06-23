Из окна 7-этажа больницы в Новосибирске выпал пациент кардиологии

Вчера, 22 июня, в Новосибирске произошла трагедия. Там под окнами одного из корпусов городской клинической больницы №1 нашли тело мужчины. На место сразу же были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Они установили личность погибшего – выяснилось. Что это 42-летний пациент этой больницы.
— Мужчина перенес острый инфаркт миокарда и находился на лечении в больнице с 19 июня. Выпал с 7-го этажа из окна здания 7-го корпуса, — сообщили стражи порядка.
В настоящее время проводится проверка устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Министерстве здравоохранения региона подтвердили трагический случай и отметили, что всеми вопросами сейчас занимаются следователи.